Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,5%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в июне 2018 года неожиданно ускорилась до 0,5% после 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-июнь 2018 года цены выросли на 2,1%.

Инфляция превысила ожидания аналитиков и Минэкономразвития - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%. Минэкономразвития прогнозировало инфляция в июне в интервале 0,3-0,4%.

В июне 2017 года инфляция при этом из-за сильного удорожания плодоовощной продукции была еще выше - 0,6%.

По данным Росстата, годовая инфляция в июне 2018 года снизилась до 2,3% с 2,4% в мае-марте.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2018 года составил 100,3% (в июне 2017 года - 100,1%), в годовом выражении - 102,3% (103,5%).

Темы роста цен на бензин в июне оставались достаточно высокими - 2,1%, но замедлились по сравнению с 5,6% в мае. В целом за первое полугодие бензин подорожал на 9,4%.