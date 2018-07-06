Главные новости
В РоссииРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфере
Экономика

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,5%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в июне 2018 года неожиданно ускорилась до 0,5% после 0,4% в мае и апреле, 0,3% в марте, 0,2% в феврале и 0,3% в январе 2018 года, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-июнь 2018 года цены выросли на 2,1%.

Инфляция превысила ожидания аналитиков и Минэкономразвития - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,4%. Минэкономразвития прогнозировало инфляция в июне в интервале 0,3-0,4%.

В июне 2017 года инфляция при этом из-за сильного удорожания плодоовощной продукции была еще выше - 0,6%.

По данным Росстата, годовая инфляция в июне 2018 года снизилась до 2,3% с 2,4% в мае-марте.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в июне 2018 года составил 100,3% (в июне 2017 года - 100,1%), в годовом выражении - 102,3% (103,5%).

Темы роста цен на бензин в июне оставались достаточно высокими - 2,1%, но замедлились по сравнению с 5,6% в мае. В целом за первое полугодие бензин подорожал на 9,4%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, инфляция

Новости по теме

Экономика
РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США
Компенсирующие меры коснулись только той продукции, аналоги которой производятся в РоссииПодробнее
 "Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах
Российская компания является спонсором турнира с 2012 годаПодробнее
 Китай ввел ответные пошлины на американские товарыКитай ввел ответные пошлины на американские товары
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в годПодробнее
 "Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"Подробнее
Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС
Организация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клеветеПодробнее
 "Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома""Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"
Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долговПодробнее
 Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ
Ранее аналитики заявили, что динамика рынков похожа на ситуацию, предшествующую финансовому кризису конца 90-х гг.Подробнее
 Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДСМинэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДС
Темпы роста ВВП ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1%, но в целом экономика вырастет на 1,4%, говорится в прогнозе министерстваПодробнее
 Федерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФФедерация автовладельцев выявила недолив топлива на 76% АЗС в 13 субъектах РФ
Максимальное расхождение в объемах оплаченного и полученного топлива выявлено на АЗС крупной сетиПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Советский"
Обязательства банка будут переданы другой кредитной организацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Фотохроника 4 июля6 фото
04 июля
Фотохроника 4 июля
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАВ РоссииМВД прекратило резонансное дело против матери ребенка-инвалидаВ РоссииПравительство озвучило стоимость национальных проектов в социальной сфереЭкономикаКитай ввел ответные пошлины на американские товарыСпортПутин попросил футбольных легенд предсказать победителя ЧМ-2018В миреАсахару и других лидеров "Аум синрикё" казнили в Японии

Украина решила добавить журналисту Вышинскому обвинение в хранении оружия

Мэрия Москвы сочла невозможным проведение митинга против пенсионной реформы в центре

Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене

Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестацией Подробнее

На Украине представили послам стран G7 "стратегию деоккупации" Донбасса

План предполагает ввод двух тысяч миротворцев и контрпропаганду против российских властей Подробнее

ЕС изменит мандат Европейского инвестбанка ради кредитов Ирану в условиях санкций

Футбольный болельщик из Индии госпитализирован в Волгограде

Инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,5%

Дело ректора университета Бонч-Бруевича прекращено по просьбе ФСБ

Уругвай - Франция. Онлайн

Уругвай - Франция. ОнлайнВ Нижнем Новгороде определится первый полуфиналист чемпионата мира по футболу в России Подробнее

В ФИФА прокомментировали сведения о положительном допинг-тесте игрока сборной Ирана на ЧМ

Речь идет о Саиде Эззатоллахи, на клубном уровне защищающем цвета ФК "Ростов" Подробнее

СКР проверит информацию о покушении на россиянина Винника в Греции

Вице-премьер РФ Акимов сменит Дворковича во главе совета директоров РЖД

Путин обсудил с членами Совбеза предстоящий матч сборной России

РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США

РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАКомпенсирующие меры коснулись только той продукции, аналоги которой производятся в России Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
QF1Уругвай Уругвай– : –17:00Франция Франция17:00онлайнQF2Бразилия Бразилия– : –21:00Бельгия Бельгия21:00