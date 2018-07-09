Главные новости
В миреБорис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД ВеликобританииВ миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов
Экономика

Фунт перешел к снижению на новости об отставке Бориса Джонсона

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Курс фунта стерлингов, поднимавшийся в ходе торгов в понедельник на 0,5% к доллару США, перешел к снижению на новости о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Бориса Джонсона.

К 17:51 по московскому времени фунт подешевел к доллару на 0,2%, до $1,3258 за фунт. Фондовый индекс FTSE 100, тем временем, продолжает повышаться: индикатор вырос на 0,73%.

Ранее в понедельник в отставку также ушел британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Его сменит Доминик Рааб, занимавший до этого должность министра жилищного строительства.

Дэвис и Джонсон подали в отставку в связи с несогласием относительно планов премьера Великобритании Терезы Мэй по выводу страны из ЕС. По мнению аналитиков, уход еще одного министра повышает риски обострения политической борьбы и неопределенность относительно процесса Brexit.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Борис Джонсон, фунт стерлингов

Новости по теме

Экономика
Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывескиРаботающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемнымиПодробнее
 "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзит"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзит
Украинская компания подала в Стокгольме иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газаПодробнее
 РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США
Компенсирующие меры коснулись только той продукции, аналоги которой производятся в РоссииПодробнее
 "Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах
Российская компания является спонсором турнира с 2012 годаПодробнее
Китай ввел ответные пошлины на американские товарыКитай ввел ответные пошлины на американские товары
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в годПодробнее
 "Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"Подробнее
 Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС
Организация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клеветеПодробнее
 "Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома""Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"
Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долговПодробнее
 Песков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФПесков прокомментировал прогноз Bank of America о повторении кризиса 1998 года в РФ
Ранее аналитики заявили, что динамика рынков похожа на ситуацию, предшествующую финансовому кризису конца 90-х гг.Подробнее
 Минэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДСМинэкономразвития спрогнозировало рост инфляции в 2019 году на фоне повышения НДС
Темпы роста ВВП ко II кварталу 2019 года могут опуститься ниже 1%, но в целом экономика вырастет на 1,4%, говорится в прогнозе министерстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июля6 фото
06 июля
Фотохроника 6 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Неделя высокой моды в Париже9 фото
05 июля
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреБорис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД ВеликобританииВ миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовВ РоссииДерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей В РоссииСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частичноВ миреВ Таиланде продолжилась операция по спасению школьников из затопленной пещеры

Захарова увидела в отставке Бориса Джонсона "контуры правительственного кризиса"

Мэр Еревана объявил об уходе в отставку

Касаткина впервые вышла в четвертьфинал "Уимблдона"

Роспотребнадзор усилил контроль на границе с Украиной из-за угрозы холеры

Экс-министр здравоохранения Дагестана выслан под домашний арест в Москву

Организаторы перенесли акцию в Хельсинки против саммита РФ-США

Участники саммита Украина-ЕС выступили против проекта "Северный поток-2"

В ЕС возмущены решением суда против журналистов Reuters в Мьянме

Врач сборной РФ отверг факт приема допинга игроками в перерыве матча с Хорватией

Врач сборной РФ отверг факт приема допинга игроками в перерыве матча с ХорватиейПо его словам, футболисты вдыхали обычный нашатырный спирт, что практикуется в мировом спорте Подробнее

Снаряд с ипритом столетней давности обезвредили в Поморье

Топилин заявил, что мужчины станут жить дольше к 2030 году на 16-17 лет

В результате столкновения грузовика с автобусом в Подмосковье погиб человек

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД ВеликобританииМенее суток назад на фоне споров в кабмине по процедуре выхода страны из ЕС свой пост покинул министр по Brexit Дэвид Дэвис Подробнее

КС РФ придал обратную силу судебным решениям об отмене подзаконных актов

Федерер стал четвертьфиналистом "Уимблдона"-2018

Эрдоган принес присягу и вступил в должность президента Турции

Starbucks в ближайшие два года откажется от пластиковых трубочек во всех своих кафе

Клиенты туроператора "Аврора БГ" попросили "Турпомощь" вывезти их из Болгарии

КПРФ в понедельник подаст документы на проведение референдума по пенсиям

РФ в январе-мае снизила импорт мяса, резко увеличила яблок и пальмового масла

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru