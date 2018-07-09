Британский министр по Brexit подал в отставку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис подал в отставку, сообщает в ночь на понедельник Sky News.

Это произошло накануне назначенного на понедельник выступления премьер-министра Терезы Мэй в Палате общин, в ходе которого она должна представить только что одобренную кабинетом министров стратегию выхода страны из Евросоюза.

Отмечается, что отставка Дэвиса наносит мощный удар по позициям Мэй: британская пресса пишет о том, что правительство погрузилось в хаос.

План выхода Великобритании из ЕС был принят в пятницу после ожесточенных прений. Он предусматривает "мягкий" вариант Brexit: создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и сохранение таможенных стандартов союза на британских границах.

Противники этой стратегии, среди которых, в частности, оказался глава МИД Борис Джонсон, полагают, что подобные условия поставят в Лондон в зависимое положение по отношению к Евросоюзу и при этом лишат Великобританию возможности влиять на решения, принимаемые в Брюсселе.