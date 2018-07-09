Медь начала дорожать рекордными темпами с апреля на фоне ослабевшего доллара

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) растут максимальными темпами за три месяца в ходе торгов в понедельник на фоне снижения курса доллара, что является позитивным фактором для сырьевых товаров.

В ходе сессии контракт подорожал на 1,9%, до $6400,5 за тонну. Цена является максимальной за две недели.

Индекс Bloomberg Spot Index, отслеживающий динамику доллара относительно десяти основных мировых валют, в понедельник опустился на 0,2% из-за спроса на более рисковые активы.

Никель также дорожает на LME на прогнозе аналитиков Ord Minnett Group, согласно которому спрос на этот металл для использования в литий-ионных аккумуляторах к 2025 году достигнет 205 тысяч тонн в год против всего 20 тысяч тонн в 2017 году. Это будет составлять примерно 9% всего мирового потребления никеля.