Главные новости
В РоссииКоллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшимВ миреВ Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекВ миреСтало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании
Экономика

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке энергоносителей.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,38-62,57 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,4 руб. (-8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,3 руб. (-15 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11,56 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,63 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,65 копейки ниже официального курса.

В миреТрамп назвал глупыми своих помощников, советовавших ему не звонить ПутинуЧитать подробнее

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро следом за дорожающей нефтью и в ожидании встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Участники торгов надеются на смягчение геополитической напряженности вокруг России после личной беседы глав государств.

Нефть эталонных марок на азиатских торгах во вторник продолжает подъем, инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана. Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени 10 июля увеличилась на 0,67%, до $78,59 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к этому времени на 0,54% - до $74,25 за баррель.

На торгах в Шанхае во вторник нефть с поставкой в сентябре подорожала на 0,8%, до 501,8 юаня за баррель. Накануне цена контракта повысилась на 0,4%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

Новости по теме

Экономика
Рынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торговРынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов
До этого максимальный уровень - 2357,62 пункта - был установлен 14 маяПодробнее
 Инфляционные ожидания в РФ в июне подскочили до уровня осени 2017 годаИнфляционные ожидания в РФ в июне подскочили до уровня осени 2017 года
Изменения связаны с ростом цен на бензинПодробнее
 Работающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывескиРаботающие под брендом "Натали Турс" агентства начали менять вывески
Компании переходят под франшизы крупных брендов, которые не считаются проблемнымиПодробнее
 "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзит"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" доплаты $11,6 млрд по контракту на транзит
Украинская компания подала в Стокгольме иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газаПодробнее
РФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из СШАРФ ввела повышенные пошлины на импорт некоторых товаров из США
Компенсирующие меры коснулись только той продукции, аналоги которой производятся в РоссииПодробнее
 "Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах"Газпром" заплатит 210 млн евро за спонсорство Лиги чемпионов в 2018-2020 годах
Российская компания является спонсором турнира с 2012 годаПодробнее
 Китай ввел ответные пошлины на американские товарыКитай ввел ответные пошлины на американские товары
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд в годПодробнее
 "Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"Подробнее
 Независимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗСНезависимый топливный союз усомнился в выводах ФАР о недоливе топлива на АЗС
Организация намерена подать к Федерации автовладельцев иск о клеветеПодробнее
 "Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома""Нафтогаз" сообщил о возобновлении судом в Швейцарии ареста активов "Газпрома"
Решение о снятии ареста ранее принял местный орган по взысканию долговПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Фотохроника 9 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 9 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКоллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшимВ миреВ Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекВ миреСтало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 10 июляВ миреГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистов

Очередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утра

Очередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утраПока устройство продают только в офлайн-магазине и не более двух штук в одни руки Подробнее

Гендиректора российско-белорусского "Брянсксельмаша" задержали за дачу взятки

"ЛУКОЙЛ" вложит в каспийское месторождение Ракушечное 500 млрд рублей

Полковник Захарченко пожаловался в суде, что к нему не допускают врачей

Трусы вверх!

Трусы вверх!8 фото

Граффити с Черчесовым в Петербурге пришлось обновить из-за закрашенного пальца

Генсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важен

Генсек НАТО: наш диалог с Россией идет непросто, но он очень важенЙенс Столтенберг рассказал, как Альянс намерен строить отношения с Москвой Подробнее

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Газопровод "Ямал-Европа" остановлен до конца недели на плановый ремонт

Рынок акций открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,2%

Тайвань подготовился к удару тайфуна "Мария"

Число погибших из-за проливных дождей в Японии достигло 148

Новую серию "Простоквашино" посвятили борьбе Матроскина с лишним весом

В Думу внесен законопроект об уменьшении минимальных добровольных перечислений в ПФР

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00