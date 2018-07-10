Рубль укрепился к доллару и евро на фоне подорожания нефти

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики на рынке энергоносителей.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,38-62,57 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,4 руб. (-8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,3 руб. (-15 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 11,56 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,63 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 63,65 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро следом за дорожающей нефтью и в ожидании встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 16 июля в Хельсинки. Участники торгов надеются на смягчение геополитической напряженности вокруг России после личной беседы глав государств.

Нефть эталонных марок на азиатских торгах во вторник продолжает подъем, инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана. Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени 10 июля увеличилась на 0,67%, до $78,59 за баррель. Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожала к этому времени на 0,54% - до $74,25 за баррель.

На торгах в Шанхае во вторник нефть с поставкой в сентябре подорожала на 0,8%, до 501,8 юаня за баррель. Накануне цена контракта повысилась на 0,4%.