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Нефть Brent подорожала до $78,54 за баррель

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок на азиатских торгах во вторник продолжает подъем, инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана, пишет Dow Jones.

Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 по московскому времени 10 июля увеличилась на $0,47 (0,60%), до $78,54 за баррель.

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Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на $0,42 (0,57%) - до $74,27 за баррель.

По итогам торгов в понедельник стоимость Brent выросла на $0,96 (1,24%), до $78,07 за баррель, тогда как WTI прибавила 5 центов (0,07%) и стоила $73,85 за баррель.

По мнению старшего дилера OM Financial на рынке деривативов Кевина Моргана, нефть в ближайшие месяц-два подешевеет на $5 за баррель, поскольку поставки из России и Саудовской Аравии компенсируют снижение добычи в Ливии и Венесуэле.

На торгах в Шанхае во вторник нефть с поставкой в сентябре подорожала на 0,8%, до 501,8 юаня за баррель. Накануне цена контракта повысилась на 0,4%.

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