Трамп назвал глупыми своих помощников, советовавших ему не звонить Путину

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в марте назвал глупыми людьми своих помощников, рекомендовавших не звонить президенту РФ, пишет газета New York Times со ссылкой на источник.

"Это глупые люди, не следует их слушать", - сказал, как утверждает издание, Трамп Путину.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся 20 марта - Трамп позвонил, чтобы поздравить Путина с победой на президентских выборах.

Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.