Российский индекс РТС поднялся до 1200 пунктов впервые за полтора месяца

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, во вторник поднялся до рубежа 1200 пунктов впервые за 1,5 месяца на фоне подъема мировых фондовых площадок и нефти.

К 16:18 индекс РТС вырос до 1200,02 пункта (+0,6%), индекс МосБиржи обновил исторический максимум и достиг 2378,06 пункта (+0,2%); основные "фишки" на Московской бирже подорожали в пределах 2,2%.

Доллар стоит 62,45 рубля (-0,04 рубля), нефть Brent выросла до $79,27 за баррель (+1,5%).

Лидируют в росте акции "Интер РАО" (+2,2%), "Роснефти" (+2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,5%), "Татнефти" (+1,2% и +1,4% "префы").