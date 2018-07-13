Россия в июле восстановила добычу нефти на 80% от уровней до соглашения ОПЕК+

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия в июле восстановила добычу нефти примерно на 80% от тех уровней, что были до заключения сделки ОПЕК+, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

"Россия в июле на 2/3 или на 80% восстановила добычу нефти (от уровней, что были до соглашения ОПЕК+ - ИФ)", - сказал он.

"По июню мы вышли примерно на сокращение 180 тыс. б/с. Что касается июля, то еще рано говорить о показателях в целом по месяцу, но мы исходим из того, что общее сокращение составит 200 тыс. б/с. То есть от уровня октября 2016 года сокращение составит около 100 тыс. б/с", - уточнил Новак позже журналистам.

Министр отметил, что увеличение добычи нефти Россией будет обеспечиваться пропорционально всеми компаниями. "Мы до наших компаний довели пропорциональное разделение. Оценивать добычу компаний в ежедневном режиме нецелесообразно. Нужно оценивать в среднем за месяц. Будем смотреть ситуацию на рынке. Не исключено, что мы можем корректировать эти показатели. Будем исходить из текущей ситуации из целесообразности", - сказал Новак.

По его словам, в 2018 году эффект для бюджета РФ от сделки ОПЕК+ "при цене в $70 за баррель составит 2,5 трлн руб., при $75 это может быть и 3 трлн руб.".

"Инструмент (соглашение стран ОПЕК и не ОПЕК) показал свою эффективность. Все страны хотят продолжать взаимодействие", - добавил министр энергетики России. По словам Новака, "базово рассматривается проект соглашения о некой институализации соглашений между странами ОПЕК+, соглашение будет открытым".

Как сообщалось, в начале 2017 года вступило в силу соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. Квота снижения добычи для России составлялала 300 тыс. б/с.

В июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились о росте добычи нефти на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. Новак отмечал, что доля России может составить около 200 тыс. баррелей в сутки в общем увеличении добычи до конца года.