ЦБ вывел из-под повышенных коэффициентов риска кредиты ГОЗ и санкционным компаниям

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вывел из-под повышенных коэффициентов риска кредиты, выданные участникам гособоронзаказа (ГОЗ) и санкционным компаниям, следует из зарегистрированного Минюстом указания Банка России 4851-У.

Документ вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования.

В указании прописано, что в расчет операций с повышенным коэффициентом риска не включаются кредиты заемщикам, являющимся головными исполнителями поставок продукции по ГОЗ, или исполнителями, участвующих в поставках продукции ГОЗ, а также ссуды, выданные для целей выполнения ГОЗ.

Кроме того, в расчет операций с повышенным коэффициентом риска не включаются кредиты лицам, фигурирующим в постановлении правительства от 15 января 2018 года "Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность". Речь идет о российских юрлицах, в отношении которых иностранные государства ввели меры ограничительного характера.

Кроме того, регулятор установил льготный расчет норматива Н6 (ограничивает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков планкой 25% от капитала) для участников ГОЗ и санкционных компаний. Так, банки могут не признавать таких заемщиков связанными, даже если ухудшение экономического положения одного из них может стать причиной неисполнения обязательств перед банком другим заемщиком.

Более того, в расчет норматива Н6 с льготным коэффициентом риска 50% будут включаться кредиты заемщиков, входящих в консолидированную группу с головной организацией - резидентом и одновременно удовлетворяющих следующим требованиям: прямое или косвенное участие РФ в уставном капитале юрлица превышает 50%; отношение совокупной выручки за последний отчетный год к величине ВВП РФ в текущих ценах за последний год превышает 2%.

Такой же льготный коэффициент риска будет использоваться для расчета Н6 по кредитам компаниям, подпавшим под санкции.

Все эти льготы действуют до 31 декабря 2018 года.

Центробанк в конце апреля дал российским банкам регуляторные послабления по резервам в отношении кредитов компаниям, которые в начале апреля вошли в "черный список" Минфина США.

Регулятор, в частности, разрешил банкам не ухудшать финансовое положение заемщика, качество обслуживания его долга, а также переводить ссуду в другую категорию качества, если положение компании или ее залога ухудшилось вследствие введения санкций. Эта мера также действует по 31 декабря 2018 года включительно.