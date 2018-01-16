Правительство разрешило не раскрывать транзакции с попавшими под санкции лицами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два постановления, которые ограничивают объем раскрываемой российскими юрлицами информации для снижения рисков, возникающих при сделках с санкционированными структурами.

Постановление от 15 января №10 устанавливает случаи освобождения АО и ООО от обязанности раскрывать информацию, касающуюся крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (право определять такие случаи исполнительная власть получила по закону №481-ФЗ от 31 декабря 2017 г.), говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Установлено, что общество вправе не раскрывать информацию или раскрывать её в ограниченном объёме в случае совершения сделки, связанной с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества; совершения сделки, заключённой с российскими юридическими и физическими лицами, в отношении которых иностранными государствами введены меры ограничительного характера.

Постановление №5 от 12 января разрешает юрлицам под санкциями не раскрывать сведения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности. Речь, в частности, идет о сведениях о выдаче независимой гарантии, о ее существенных условиях, сведений о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования и других. Непубликуемые сведения вносятся в Единый реестр без их размещения в интернете.

Ранее сообщалось, что правительство России позволило госкомпаниям не раскрывать информацию о поставщиках и подрядчиках, получающих контракты.

Постановление разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки – без данных о победителе. Контракты с субподрядчиками еще больше уйдут в тень – поиск информации о них закрывается. Как отмечается, эта мера временная – до 1 июля 2018 г.

Санкции США от 2 августа

Как сообщалось, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России. 28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России. Ограничения вводятся в связи с якобы имевшими место попытками РФ вмешаться в американские выборы.

США предупредили американские и иностранные компании, что с конца января 2018 года они будут наказываться санкциями за сотрудничество с российскими компаниями из "черного списка".

В этом перечне 39 российских фирм и организаций - это ФСБ, ГРУ, Служба внешней разведки РФ, производители автоматов ("Калашников"), гражданских и военных самолетов ("Туполев", Сухой"), "Вертолеты России", "Рособоронэкспорт", производители подводных лодок, зенитного оружия, "Ростех", производитель систем связи концерн "Созвездие", "Оборонпром", УВЗ и другие компании.

Закон предусматривает возможность введения санкций против добывающего, энергетического, железнодорожного и судоходного секторов. В нем помимо этого имеются положения, дающие право вводить санкции против лиц и предприятий, которые обвиняются в коррупции и нарушении прав человека.