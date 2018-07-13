Экономика Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" предложит транзит после 2019 года по европейским правилам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" выйдет на трехсторонние переговоры с РФ при участии Европейского Союза с предложением обеспечивать транзит природного газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Мы едем с главным нашим предложением - это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины... Мы говорим, что по тем же правилам, по которым Газпром работает в Европе - мы настаиваем, чтобы "Газпром" работал и в Украине", - сказал Витренко в эфире радио "Новое время" в пятницу вечером.

"Это касается всего: и тарифов на транзит газа, и бронирования мощностей, и обмен данными. Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

По словам Витренко, такой подход позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны являются необоснованными: "Чтобы нас никто не обвинял, что украинцы непонятно чего хотят".

Как сообщалось, делегацию Украины на трехсторонних переговорах с РФ и ЕС по условиям транспортировки газа возглавят министр иностранных дел Павел Климкин и глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. В консультациях 17 июля в представительстве ЕС в Берлине примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители "Газпрома".

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Теги: Нафтогаз Украины, Газпром

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