Экономика Российско-украинский газовый конфликт

"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что возобновлен арест активов "Газпрома"

"Газпром" опроверг возобновление ареста в Швейцарии акций Nord Stream и Nord Stream 2
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" опроверг заявление "Нафтогаза Украины", что швейцарский суд возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Заявление "Нафтогаза Украины" о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности", - говорится в сообщении российской компании.

"По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях. Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов", - разъясняет "Газпром".

Суд кантона Цуг 29 мая 2018 года вынес постановление о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.

"После посещения офисов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG судебные приставы кантона Цуг пришли к выводу, что акции данных компаний не находятся в их офисах, в связи с чем арест акций невозможен, и исключили их из сертификатов о наложении обеспечительных мер", - напоминает "Газпром".

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Украинская сторона отмечала, что активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция "Нафтогаза Украины" на решение о снятии ареста с этих акций.

"Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов. Если бы исполнение решения органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, "Газпром" снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы они находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг. Однако теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции "Нафтогаза", - сообщила украинская компания.

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Теги: Газпром, Нафтогаза Украины

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