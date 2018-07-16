ЦБ увидел риски вывода капитала в создании в РФ специальных административных районов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Банк России раскритиковал ряд норм, которые заложены во внесенный депутатами и сенаторами законопроект о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область).

Согласно отзыву ЦБ, который содержится в материалах к заседанию финансового комитета Думы (есть в распоряжении "Интерфакса"), претензии регулятора вызвала норма о том, что российские компании могут беспрепятственного выводить на свои зарубежные счета средства, полученные от иностранных компаний, зарегистрированных в САР. По мнению ЦБ, данная норма противоречат цели законопроекта - возврату российского капитала из-за рубежа.

Данная норма заложена в проектируемых поправках в ФЗ "О валютном регулировании" в связи с принятием закона о САР (часть 2, статья 14.1). "Предусматривается возможность зачисления денежных средств с открытых в уполномоченных банках счетов иностранных юридических лиц, зарегистрированных в порядке континуитета в соответствии с ФЗ "О международных компаниях", на счета резидентов, открытые за рубежом", - обращает внимание в своем отзыве ЦБ.

Регулятор напоминает, что концепция создания специальных районов на территории о. Русский и о. Октябрьский подразумевает возврат российского капитала из-за рубежа, защиту от санкций за счет переноса зарубежных активов в закрытую зону, привлечение инвестиций из-за рубежа в РФ и развитие соответствующих регионов. "Предоставление возможности без ограничений осуществлять зачисление денежных средств на счета резидентов за рубежом от иностранных юридических лиц, зарегистрированных в порядке континуитета с их счетов в российских уполномоченных банках, не будет соответствовать указанным выше целям", - говорится в отзыве ЦБ.

Согласно законопроекту, регистрация иностранных юридических лиц на российских островах "в порядке континуитета" подразумевает регистрацию иностранной компании в качестве российского юридического лица "без возникновения отношений правопреемства" между иностранной организацией и российским юридическим лицом. При этом компания считается нерезидентом.

Законопроекты были внесены в Госдуму 15 июня. Авторы документов - первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский, депутат Александр Пятикоп, сенаторы Алексей Майоров и Людмила Талабаева.