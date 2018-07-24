В России

Режимом специальных административных районов смогут воспользоваться только иностранные юрлица

Основная цель создания в РФ нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Резидентами специальных административных районов (САР), которые российские власти собираются создать в Калининградской области и Приморском крае, смогут стать только иностранные юрлица. Это одна из правительственных поправок к пакету законопроектов о САР, подготовленных ко второму чтению.

Поправки в законопроект "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", которые имеются в распоряжении "Интерфакса", предусматривают внесение изменений в статью 5 документа. Статья регулирует процедуру рассмотрения заявки на осуществление деятельности в качестве участника САР и заключение договора об осуществлении деятельности.

Предлагается установить, что "иностранное юридическое лицо", намеревающееся стать участником САР, подает в управляющую компанию заявку на заключение договора. Далее приводится перечень сведений, которые указываются в заявке: полное фирменное наименование иностранного юридического лица, виды деятельности, срок договора.

Изменения в законопроекте

В принятом в первом чтении законопроекте не конкретизировалось резидентство компаний, которые могут быть участниками САР. Указывалось только, что деятельность участника САР осуществляется "в соответствии с договором об осуществлении деятельности", а в пояснительной записке говорилось, что принятие законопроекта также будет способствовать формированию инвестиционно-привлекательной среды как для российских, так и для иностранных инвесторов.

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Источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, сообщил "Интерфаксу", что решение ограничить круг участников САР только иностранными юрлицами было принято на совещании у президента в первой половине июля. Аргументация сторонников этой позиции (среди них, в частности, экспертное управление Кремля и ЦБ) такова: основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Кроме того, новое, либеральное регулирование нужно апробировать на ограниченном круге компаний, избежав риска массовой миграции в САР бизнеса из других регионов РФ, а также рисков с точки зрения валютного контроля, объясняет собеседник "Интерфакса".

В будущем российские юрлица могут получить доступ в САР "с учетом отдельных ограничений", отметил он.

По словам источника агентства, Государственно-правовое управление президента выражало опасения, что предлагаемое ограничение на участие в САР будут обходить через искусственную перерегистрацию российских юрлиц за рубежом. Однако Минэкономразвития сочло, что такого риска нет: для получения статуса международной холдинговой компании и, соответственно, льготного налогового режима необходимо подтвердить, что компания зарегистрирована в порядке континуитета иностранной организации, созданной до 1 января 2018 г, а контролирующие лица компании стали ими до 1 января 2017 г.

Кроме того, правительственные поправки, которые окончательно были согласованы в конце прошлой недели на совещании у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, учитывают высказанные ранее возражения ЦБ. Законопроект дополняется нормой, по которой кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Уточняется, что в заключении договора может быть отказано, если компания не будет зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц в порядке редомициляции (смена одной юрисдикции на другую).

Что уберут из проекта закона

Из законопроекта предлагается убрать норму, которая регулировала особенность привлечения иностранных граждан для работы в САР (например, предлагалось не получать разрешение на привлечение иностранцев).

Контроль над деятельностью управляющей компании, которая ведет отбор заявок на резидентство в САР, предлагается возложить на региональные органы власти.

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До момента учреждения управляющей компании ее функции возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, определяемый правительством РФ.

ЦБ также просил решить проблему неограниченного по сути переходного периода, возникающего в рамках госрегистрации международной компании в порядке континуитета. В течение этого переходного периода иностранное юридическое лицо - предшественник МК должно быть ликвидировано (исключено из реестра иностранных юрлиц в соответствующем государстве), однако в законопроекте по сути отсутствуют механизмы стимулирования зарубежного юрлица инициировать и завершить процедуры ликвидации, предупреждал ЦБ. Более того, в одной из статей законопроекта указано, что незавершение процедур ликвидации "не влечет каких-либо негативных последствий для международной компании, в том числе изменения ее статуса по российскому праву". "Таким образом, законопроект фактически допускает возможность осуществления одним и тем же юрлицом своей деятельности как на территории САР в РФ (в статусе международной организации по российскому праву), так и в иностранном государстве (в соответствующей организационно-правовой форме, предусмотренной иностранным правом) неограниченное по длительности время", - отмечал Банк России.

Об этом же писало и ГПУ президента: если в законопроекте, принятом в первом чтении, предписывалось ликвидировать иностранное юрлицо в течение 45 суток со дня регистрации международной компании в САР (а если в законодательстве государства предыдущей домициляции зафиксирован больший срок, то не более чем за 1 год), то в первоначальной редакции поправок временные ограничения не упоминались в принципе. В поправках, внесенных в итоге правительством ко второму чтению, эта норма сформулирована так: юрлицо должно быть исключено из реестра в стране первоначальной регистрации в течение полугода, если больший срок не установлен законодательством иностранного государства.

Минимальный объем инвестиций

Также в законопроекте прописан минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании. По сути, для холдингов, на редомициляцию которых рассчитывают авторы документа, его можно назвать символическим - 50 млн рублей за полгода.

Ранее предполагалось, что законопроект вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, поправками предлагается установить новый срок - со дня опубликования.

Поправки планируется рассмотреть на заседании комитета по экономической политике Думы 25 июля.

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