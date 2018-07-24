Режимом специальных административных районов смогут воспользоваться только иностранные юрлица

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Резидентами специальных административных районов (САР), которые российские власти собираются создать в Калининградской области и Приморском крае, смогут стать только иностранные юрлица. Это одна из правительственных поправок к пакету законопроектов о САР, подготовленных ко второму чтению.

Поправки в законопроект "О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края", которые имеются в распоряжении "Интерфакса", предусматривают внесение изменений в статью 5 документа. Статья регулирует процедуру рассмотрения заявки на осуществление деятельности в качестве участника САР и заключение договора об осуществлении деятельности.

Предлагается установить, что "иностранное юридическое лицо", намеревающееся стать участником САР, подает в управляющую компанию заявку на заключение договора. Далее приводится перечень сведений, которые указываются в заявке: полное фирменное наименование иностранного юридического лица, виды деятельности, срок договора.

Изменения в законопроекте

В принятом в первом чтении законопроекте не конкретизировалось резидентство компаний, которые могут быть участниками САР. Указывалось только, что деятельность участника САР осуществляется "в соответствии с договором об осуществлении деятельности", а в пояснительной записке говорилось, что принятие законопроекта также будет способствовать формированию инвестиционно-привлекательной среды как для российских, так и для иностранных инвесторов.

Источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, сообщил "Интерфаксу", что решение ограничить круг участников САР только иностранными юрлицами было принято на совещании у президента в первой половине июля. Аргументация сторонников этой позиции (среди них, в частности, экспертное управление Кремля и ЦБ) такова: основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Кроме того, новое, либеральное регулирование нужно апробировать на ограниченном круге компаний, избежав риска массовой миграции в САР бизнеса из других регионов РФ, а также рисков с точки зрения валютного контроля, объясняет собеседник "Интерфакса".

В будущем российские юрлица могут получить доступ в САР "с учетом отдельных ограничений", отметил он.

По словам источника агентства, Государственно-правовое управление президента выражало опасения, что предлагаемое ограничение на участие в САР будут обходить через искусственную перерегистрацию российских юрлиц за рубежом. Однако Минэкономразвития сочло, что такого риска нет: для получения статуса международной холдинговой компании и, соответственно, льготного налогового режима необходимо подтвердить, что компания зарегистрирована в порядке континуитета иностранной организации, созданной до 1 января 2018 г, а контролирующие лица компании стали ими до 1 января 2017 г.

Кроме того, правительственные поправки, которые окончательно были согласованы в конце прошлой недели на совещании у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, учитывают высказанные ранее возражения ЦБ. Законопроект дополняется нормой, по которой кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры не могут признаваться участниками специальных административных районов.

Уточняется, что в заключении договора может быть отказано, если компания не будет зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц в порядке редомициляции (смена одной юрисдикции на другую).

Что уберут из проекта закона

Из законопроекта предлагается убрать норму, которая регулировала особенность привлечения иностранных граждан для работы в САР (например, предлагалось не получать разрешение на привлечение иностранцев).

Контроль над деятельностью управляющей компании, которая ведет отбор заявок на резидентство в САР, предлагается возложить на региональные органы власти.

До момента учреждения управляющей компании ее функции возлагаются на федеральный орган исполнительной власти, определяемый правительством РФ.

ЦБ также просил решить проблему неограниченного по сути переходного периода, возникающего в рамках госрегистрации международной компании в порядке континуитета. В течение этого переходного периода иностранное юридическое лицо - предшественник МК должно быть ликвидировано (исключено из реестра иностранных юрлиц в соответствующем государстве), однако в законопроекте по сути отсутствуют механизмы стимулирования зарубежного юрлица инициировать и завершить процедуры ликвидации, предупреждал ЦБ. Более того, в одной из статей законопроекта указано, что незавершение процедур ликвидации "не влечет каких-либо негативных последствий для международной компании, в том числе изменения ее статуса по российскому праву". "Таким образом, законопроект фактически допускает возможность осуществления одним и тем же юрлицом своей деятельности как на территории САР в РФ (в статусе международной организации по российскому праву), так и в иностранном государстве (в соответствующей организационно-правовой форме, предусмотренной иностранным правом) неограниченное по длительности время", - отмечал Банк России.

Об этом же писало и ГПУ президента: если в законопроекте, принятом в первом чтении, предписывалось ликвидировать иностранное юрлицо в течение 45 суток со дня регистрации международной компании в САР (а если в законодательстве государства предыдущей домициляции зафиксирован больший срок, то не более чем за 1 год), то в первоначальной редакции поправок временные ограничения не упоминались в принципе. В поправках, внесенных в итоге правительством ко второму чтению, эта норма сформулирована так: юрлицо должно быть исключено из реестра в стране первоначальной регистрации в течение полугода, если больший срок не установлен законодательством иностранного государства.

Минимальный объем инвестиций

Также в законопроекте прописан минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании. По сути, для холдингов, на редомициляцию которых рассчитывают авторы документа, его можно назвать символическим - 50 млн рублей за полгода.

Ранее предполагалось, что законопроект вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, поправками предлагается установить новый срок - со дня опубликования.

Поправки планируется рассмотреть на заседании комитета по экономической политике Думы 25 июля.