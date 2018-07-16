Правительство продлило полномочия ВЭБа по управлению пенсионными накоплениями

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило до 2024 года полномочия Внешэкономбанка (ВЭБа) по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений граждан, а также средствами выплатного резерва. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Срок полномочий ВЭБа как государственной управляющей компании (ГУК) истекает 1 января 2019 года. Правительство продлило их до 1 января 2024 года и поручило Пенсионному фонду РФ до 31 декабря 2018 года заключить с ВЭБом соглашения о продлении договоров доверительного управления на прежних условиях.

В феврале этого года источник, близкий к госкорпорации, рассказывал "Интерфаксу", что ВЭБ попросил продлить его полномочия в качестве ГУК еще на пять лет. В качестве аргументов он приводил эффективное управление пенсионными накоплениями. В частности, на протяжении последних трех лет доходность расширенного портфеля и портфеля госбумаг стабильно превышала показатель инфляции в РФ.

ВЭБ с 1 ноября 2009 года формирует два инвестиционных портфеля в зависимости от инструментов инвестирования: расширенный (менее консервативный, в него вошли средства так называемых "молчунов") и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный). В конце 2012 года были сформированы также инвестиционные портфели выплатного резерва и срочных пенсионных выплат.

Доходность пенсионных накоплений, находящихся под управлением ВЭБа, по расширенному портфелю в 2017 году составила 8,59% годовых.