Повышение квалификации россиян предпенсионного возраста обойдется в 5 млрд рублей в год

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство планирует выделять около 5 млрд рублей в год на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Мы разрабатываем программу повышения квалификации для тех лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте, и правительство для этого выделит соответствующие средства. Сейчас мы исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год",- сказал Топилин на заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам в понедельник.

По его словам, правительство в данный момент обсуждает предложения парламентских фракций на этот счет.

Министр признал, что тех, кто остается на рынке труда, действительно, будет больше, чем до внесения изменений в пенсионное законодательство.

"Поэтому, безусловно, наша с вами задача, задача правительства - этим вопросом заниматься",- отметил Топилин.

Правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.