Главные новости
ЭкономикаСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастВ миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ
Экономика Пенсионная реформа

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст

Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Средняя пенсия по старости в России существенно уменьшится относительно средней зарплаты, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сегодня у нас 33% (соотношение средней пенсии к средней зарплате - ИФ)", - сказал он в эфире телепрограммы "Познер". - "Вот эти 33% - это будет 20% в 2030 году. Если ничего не делать".

ЭкономикаСоотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексациюСоотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексациюЧитать подробнее

По словам Силуанова, одним из вариантов в теории могло бы быть увеличение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд с нынешних 22% до 30 или 40 процентов, но в правительстве спрогнозировали в таком случае риски роста "зарплат в конвертах".

Кроме того, отметил первый зампред правительства, кабинет министров увидел в поднятии пенсионного возраста возможность выполнить майский указ президента по росту пенсий выше уровня инфляции.

"У нас инфляция планируется на среднесрочные перспективы около четырех процентов. Как это сделать, если мы видим, что демография плохая, если мы видим, что налоги повышать мы не можем, и если мы видим, что страховые принципы в данном случае в Пенсионном фонде не срабатывают, они не дают возможности нам увеличивать пенсию?" - сказал Силуанов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Антон Силуанов, Минфин

Новости по теме

Экономика
Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
 "Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС"Яндекс" получил разрешение на ввоз своего смартфона в страны ЕАЭС
Ранее создание нового гаджета компанией не анонсировалосьПодробнее
 Росфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублейРосфинмониторинг сообщил о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
Деньги пытались вывести на основании неправомерных судебных решенийПодробнее
 Россия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 годаРоссия продлила продэмбарго до 31 декабря 2019 года
Продовольственное эмбарго против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, действует с 6 августа 2014 годаПодробнее
Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФМиллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ
С этой инициативой ранее выступила Генпрокуратура РФ, чей иск был удовлетворен обеими инстанциямиПодробнее
 FT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в ТоронтоFT выпустила расследование о "русском следе" в финансировании башни Трампа в Торонто
Издание узнало нюансы продажи доли в "Запорожстали" канадским бизнесменом российского происхождения Шнайдером, направившим вырученные деньги на Trump TorontoПодробнее
 Основатель Papa John's покинет пост главы совета директоров из-за расистских репликОснователь Papa John’s покинет пост главы совета директоров из-за расистских реплик
Ранее в мае Джон Шнаттер произнес слово "ниггер" в ходе телеконференцииПодробнее
 Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%Число банкротств в первом полугодии 2018 года выросло на 3%
При этом количество запущенных реабилитационных процедур, оставаясь мизерным, снизилось сразу на 16%Подробнее
 Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"Рабочие Fiat объявили забастовку из-за перехода Роналду в "Ювентус"
Сотрудники возмущены тем, что автоконцерн на фоне разговоров о трудных временах оплатит часть из 100 млн евро расходов на трансфер футболистаПодробнее
 Соотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексациюСоотношение средней пенсии к зарплате в РФ не вырастет, несмотря на индексацию
В 2017 году средняя пенсия соответствовала 34% средней зарплаты, в последующие годы она будет составлять 32,5%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Визит Трампа в Великобританию7 фото
13 июля
Визит Трампа в Великобританию
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастВ миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМВ миреСША и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военныхСпортПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковКультураВ Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика

Россиян предупредили о зараженном паразитами салате в ресторанах McDonald's в США

Турист пропал при восхождении на гору в Башкирии

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст

Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастПравительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах" Подробнее

В ХМАО прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Министр финансов заявил о дефиците Пенсионного фонда России в 1 трлн рублей

В МИД Финляндии рассказали о времени прибытия в страну Путина и Трампа

Глава МИД Испании признал факт возвращения России на международную арену

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - США

В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - СШАВсего в администрацию города поступило 11 заявок на проведение 15-16 июля различных митингов Подробнее

Трамп не исключил запрос у РФ о выдаче США обвиняемых в кибератаках россиян

Бышовец назвал сборную Франции фаворитом финала ЧМ-2018

В Подмосковье арестовали рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Путин передал эмиру Катара "мяч полномочий" на проведение следующего ЧМ по футболу

На главной аллее ВДНХ после реставрации открылись 14 фонтанов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FINФранция Франция– : –Хорватия Хорватия