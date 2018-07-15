Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Средняя пенсия по старости в России существенно уменьшится относительно средней зарплаты, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Сегодня у нас 33% (соотношение средней пенсии к средней зарплате - ИФ)", - сказал он в эфире телепрограммы "Познер". - "Вот эти 33% - это будет 20% в 2030 году. Если ничего не делать".

По словам Силуанова, одним из вариантов в теории могло бы быть увеличение ставки страховых взносов в Пенсионный фонд с нынешних 22% до 30 или 40 процентов, но в правительстве спрогнозировали в таком случае риски роста "зарплат в конвертах".

Кроме того, отметил первый зампред правительства, кабинет министров увидел в поднятии пенсионного возраста возможность выполнить майский указ президента по росту пенсий выше уровня инфляции.

"У нас инфляция планируется на среднесрочные перспективы около четырех процентов. Как это сделать, если мы видим, что демография плохая, если мы видим, что налоги повышать мы не можем, и если мы видим, что страховые принципы в данном случае в Пенсионном фонде не срабатывают, они не дают возможности нам увеличивать пенсию?" - сказал Силуанов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.