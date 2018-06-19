Экономика

Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупок

Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин и Минкомсвязи РФ обсуждают еще один вариант уменьшения беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов: по нему порог может быть снижен с 1 тысячи евро до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года и до 100 евро за посылку при отсутствии месячных ограничений с 1 июля 2019 года, сообщил "Коммерсанту" источник, знакомый с ходом дискуссии.

При этом в Минфине утверждают, что переносить снижение порога до 500 евро с 1 июля 2018 года на другую дату не предлагается.

Как сообщалось, текущая версия проекта постановления правительства РФ предполагает снижение порога беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС до 500 евро с 1 июля 2018 года и до 200 евро - с 1 января 2019 года. Предполагается, что международные отправления с товарами на указанную сумму ввозятся для одного потребителя в течение одного календарного месяца.

По данным "Коммерсанта", больше всего покупок россияне совершают в китайских интернет-магазинах, причем на площадках типа AliExpress сумма покупки крайне редко превышает 100 евро. Таким образом, обложение пошлиной посылок дороже этой суммы коснется в основном американских и европейских онлайн-магазинов.

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Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц - максимум 1000 евро, а вес - 31 кг. Если стоимость месячных покупок превышает эту сумму, покупатель должен уплачивать пошлину - 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму беспошлинных покупок: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года - до 200 евро.

Федеральная таможенная служба, в свою очередь, предлагает облагать пошлиной все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от их стоимости. По мнению ведомства, трансграничную интернет-торговлю необходимо приравнять к пересылке в коммерческом обороте, а не считать личным пользованием (как сейчас), и ввести платеж в 20% для коммерческого оборота ниже 200 евро, ввести единую ставку для физических лиц в 20% (что примерно соответствует средневзвешенному НДС + средневзвешенная пошлина по широкой номенклатуре товаров), а также распространить запреты и ограничения, техническое регулирование на такую торговлю.

Ведомство считает, что все сделает регулирование интернет-торговли фискально нейтральным для разных бизнес-моделей и уберет дискриминацию национальных компаний.

Ранее сообщалось, что "Почта России" предлагает менять порядок взимания таможенных пошлин постепенно, а снижение беспошлинного порога с 1000 до 200 евро начать не ранее 2021 года. Она также предлагала установить ограничение в 200 евро для одной посылки и не учитывать общую сумму заказов в месяц. По мнению ПР, изменения в таможенном оформлении нужно вводить одновременно во всех странах ЕврАзЭС, чтобы не допустить перетока посылок на таможенные склады стран с более высоким порогом. Компания считает, что снижение беспошлинного порога до 200 евро без изменения технологии взимания пошлин заблокирует процесс таможенного оформления международных почтовых отправлений и ухудшит качество сервиса по доставке товаров для населения.

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Теги: Россия, Минфин РФ, Минэкономразвития РФ
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