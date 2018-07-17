Баффет пожертвовал на благотворительность $3,4 млрд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность акции своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway на 3,4 млрд долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Порядка 17,7 млн акций класса B были направлены в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс (организован основателем Microsoft и его супругой), фонд Сьюзен Томсон Баффет (названный в честь покойной жены Баффета фонд, предоставляющий гранты на обучение студентам штата Небраска) и трем другим организациям.

В прошлом году Баффет сделал аналогичное пожертвование, на благотворительность пошли акции на $3,17 млрд.

В 2006 году Баффет, которому в августе исполнится 88 лет, пообещал пожертвовать на благотворительность 85% своих акций Berkshire Hathaway. С учетом последнего пожертвования, он уже потратил на благотворительные нужды 43% принадлежащих ему в 2006 году акций на общую сумму $31 млрд.

Состояние Баффета оценивалось в $84 млрд на начало июня, что делает его третьим в списке самых богатых людей мира после основателя и главы Amazon Джеффа Безоса и Билла Гейтса.