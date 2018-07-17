Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос вновь признан самым богатым человеком мира - его состояние превысило $150 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Более того, Безос теперь является самым богатым человеком в современной истории, поскольку его состояние сейчас больше, чем у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляцию. Тогда у основателя Microsoft было чуть более $100 млрд, что в пересчете на современные деньги составляет примерно $149 млрд.

Как пишет CNBC, Безосу осталось покорить еще один рекорд - по показателю состояния в процентах от ВВП США. Отмечается, что богатство Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории США, в начале XX века составляло около 2% ВВП Штатов. Для того чтобы сравняться с ним, главе Amazon нужно иметь на счету порядка $350 млрд.

Тот факт, что Безос возглавляет список миллиардеров мира, объясняется стремительным ростом акций Amazon - с начала года капитализация компании увеличилась на 55%, до $880 млрд.