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ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью

Между тем удалось обеспечить стабильную ситуацию в рознице, считают в антимонопольной службе

ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью
Фото: Виктор Погонцев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок к снижению цен на бензин в рознице вслед за снижением стоимости топлива на бирже. Такое мнение высказал журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Я не думаю, что для этого есть предпосылки (снижения цен на бензин в рознице вслед за снижением его биржевой стоимости - ИФ), учитывая, что мы уже входим в период сезонного повышенного спроса на топливо - начинается активный период уборочных сельскохозяйственных работ. Кроме того, пока непредсказуемо ведут себя мировые цены на нефть. В данном случае важнее обеспечить стабильную ситуацию в рознице. Чего и удалось сделать к настоящему времени", - сказал он.

"В результате тех мер, что были приняты, обеспечено насыщение внутреннего рынка топлива. В результате цены на нефтепродукты вернулись к равновесному состоянию, и ситуация перестала быть напряженной. Оптовые цены сейчас позволяют предприятиям в рознице работать эффективнее", - сказал он.

Как сообщалось, на фоне безостановочного роста цен на нефтепродукты на бирже и в розничном сегменте с середины февраля правительство уже с 1 июня решило снизить акцизы на бензин на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на две тысячи рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года.

Биржевые цены стабилизировались только во второй половине мая на фоне действий ФАС по работе с участниками рынка. Росту биржевых и розничных цен на топливо в РФ способствуют сразу несколько причин, в числе которых: рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

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Теги: ФАС

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