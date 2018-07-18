Экономика

США будут расследовать импорт урана

Расследование может повлечь введение пошлин для защиты национальных интересов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует расследовать, не нарушают ли поставки урана на американский рынок интересы национальной безопасности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Под предлогом защиты интересов нацбезопасности США уже ввели ранее пошлины на сталь и алюминий. Сроки начала расследования пока не называются.

В январе компании Ur-Energy Inc. и Energy Fuels Inc. подали петицию в Минторг США, в которой жаловались, что поставки урана в США предприятиями России, Казахстана и Узбекистана, субсидируемыми государствами, ставят под угрозу существование внутренних производителей.

Компании США обеспечивают меньше 5% внутреннего рынка, а на импорт из РФ, Казахстана и Узбекистана приходится около 40%. Кроме того, в 2020 году заканчивается действие соглашения на ограничение импорта урана из РФ, что создаст дополнительное давление на американских производителей, так как Россия заявила о планах увеличения своей доли на американском рынке после этого срока, сказано в заявлении. В 2017 году добыча урана в США упала почти до исторического минимума.

В связи с этим Energy Fuels и Ur-Energy просили Минторг США изучить последствия импорта урана для национальной безопасности США, а президента Дональда Трампа - использовать свои полномочия по корректировке импорта для обеспечения долгосрочной жизнеспособности американской горнодобывающей индустрии.

Компании хотят добиться установления квоты для ограничения импорта урана в США, которая зарезервирует 25% внутреннего рынка для американских производителей.

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Теги: уран, США

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