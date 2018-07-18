США начали расследовать импорт урана с целью ввести пошлины

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Министерство торговли США в среду объявило о начале официального расследования того, не нарушают ли поставки урана на американский рынок интересы национальной безопасности.

Министерству торговли предстоит выяснить, "не угрожают ли текущие объемы и обстоятельства импорта урановых руд и продукции в США подрывом национальной безопасности", говорится в пресс-релизе. Расследование охватывает все этапы производства урана - от добычи руды и обогащения до использования в оборонных и промышленных целях.

Результатом расследования могут стать пошлины на импорт урана.