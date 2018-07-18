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Цена на нефть Brent снизилась до $71,9 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в среду на опасениях роста запасов топлива в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени уменьшилась на $0,26 (0,36%) - до $71,90 за баррель. Во вторник контракты выросли в цене на $0,32 (0,45%) - до $72,16 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,36 (0,53%) - до $67,72 за баррель. Накануне WTI подорожала на $0,02 (0,03%) - до $68,08 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 629 тысяч баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и рынок в среднем ожидает, что они укажут на падение запасов на 4,1 млн баррелей.

С начала июля нефть подешевела примерно на 9% на опасениях ввода новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Так, президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд.

Эксперты опасаются, что торговые конфликты негативно скажутся на мировой экономике и замедлят рост спроса на топливо.

"Торговые споры между США и Китаем продолжаются и не дают нефти подорожать, - говорит аналитик Hyundai Futures Group Уилл Юнь. - Повышение запасов можно расценивать как наращивание резервов на фоне активного спроса в сезон вождения".

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