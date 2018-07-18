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Экономика

General Electric в Германии сократит треть штата при реорганизации бизнеса

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подразделение американского концерна General Electric Co. (GE) сократит около трети персонала в Германии в рамках реорганизации, заявил глава филиала GE в стране Вольфганг Диркер журналу Capital.

По его словам, изменения затронут бизнес в сфере медицинских услуг и оборудования GE Healthcare, нефтегазового оборудования GE Oil and Gas и промышленных газовых турбин GE Distributed Power.

Число сотрудников компании в Германии сократится с десяти тысяч до примерно семи тысяч, подтвердил агентству Bloomberg представитель GE Доминик Байер. При этом он подчеркнул, что работники не будут уволены, а могут быть переведены в другую компанию.

Корпорация в целом реализует беспрецедентные изменения, пытаясь упростить организационную структуру и существенно сократить долг. В дальнейшем GE сосредоточится на операциях по производству оборудования для авиации и энергетического сектора, а также возобновляемой энергетики.

В пятницу GE обнародует результаты за II квартал - первый финансовый отчет после июньских объявлений о масштабных преобразованиях. Аналитики Уолл-стрит ожидают снижения показателей выручки и прибыли, но оздоровления свободного денежного потока.

Акции GE за последние 12 месяцев подешевели почти на 50%, капитализация упала до менее чем $120 млрд. С 26 июня бумаги были исключены из Dow Jones Industrial Average, в расчет которого они входили 111 лет.

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Теги: General Electric

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