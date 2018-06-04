"ЛУКОЙЛ" через три года увеличит выпуск бензина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" принял инвестиционное решение о строительстве комплекса изомеризации на нефтеперерабатывающем заводе в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В результате на Нижегородском НПЗ мощность процесса изомеризации увеличится с нынешних 400 до 800 тыс. тонн в год. Запуск установки планируется в 2021 году, это позволит нарастить производство автомобильных бензинов", - пояснили в НК.

Компания уже объявила тендер на выполнение проектно-изыскательских работ, поставку материально-технических ресурсов и оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках проекта строительства установки изомеризации Penex на условиях "под ключ" - ЕРС договор.

Заявки от претендентов на участие в тендере принимаются до 13 июня, окончательный срок подачи тендерных предложений - 15 июля, вскрытие технической части тендерных предложений состоится 16 июля, тендерные торги - 27 июля.

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" ("НОРСИ") в 2017 году переработал 15,5 млн тонн нефти, выпуск бензина составил 4 млн тонн, дизтоплива - 3,9 млн тонн, мазута - 3,5 млн тонн, авиакеросина - 738 тыс. тонн.

В прошлом году начались трубопроводные поставки автобензина с Нижегородского НПЗ на рынок Московского региона, объем прокачки составил 0,2 млн тонн. На заводе в 2017 году начато производство автомобильного бензина ЭКТО 100, которое заместило ранее продававшееся топливо ЭКТО 98.