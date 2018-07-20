Россельхознадзор с 24 июля запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 24 июля запрещает поставки шампиньонов из Белоруссии. Это сделано, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Как уточняет служба, речь идёт о свежих грибах.

Поводом для введения ограничения стало обнаружение в поставках из Белоруссии грибов, выращенных в Польше.

Согласно сообщению, 14 июля на ФКП "Долосцы-1" (Псковская область) на российско-белорусской границе проводился карантинный фитосанитарный контроль свежих шампиньонов, поступивших из Белоруссии. Продукция, производителем которой является ООО "Фрутэгмилк" (Минская обл.), была ввезена в сопровождении фитосанитарного сертификата Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии. "Однако при проведении контроля обнаружено, что на четырех упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что продукция произведена в Польше", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор уточнил, что запрет будет действовать до проведения должностными лицами ведомства инспектирования белорусских предприятий - производителей шампиньонов.