Главные новости
В РоссииФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонииВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"В миреЗадержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Тена
Экономика Война санкций

Россельхознадзор с 24 июля запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 24 июля запрещает поставки шампиньонов из Белоруссии. Это сделано, чтобы предотвратить ввоз грибов из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Как уточняет служба, речь идёт о свежих грибах.

Поводом для введения ограничения стало обнаружение в поставках из Белоруссии грибов, выращенных в Польше.

Согласно сообщению, 14 июля на ФКП "Долосцы-1" (Псковская область) на российско-белорусской границе проводился карантинный фитосанитарный контроль свежих шампиньонов, поступивших из Белоруссии. Продукция, производителем которой является ООО "Фрутэгмилк" (Минская обл.), была ввезена в сопровождении фитосанитарного сертификата Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии. "Однако при проведении контроля обнаружено, что на четырех упаковках присутствует маркировка, подтверждающая, что продукция произведена в Польше", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор уточнил, что запрет будет действовать до проведения должностными лицами ведомства инспектирования белорусских предприятий - производителей шампиньонов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россельхознадзор, Белоруссия

Новости по теме

Экономика
Госдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банкахГосдума приняла закон, позволяющий ЦБ проводить обыски в банках
Новые полномочия проводить выездные проверки схожи с оперативно-розыскными мероприятиямиПодробнее
 Биткойн вырос на 10%Биткойн вырос на 10%
Криптовалюта преодолела отметку в $7000, ее цена поднялась выше среднего значения за последние 50 днейПодробнее
 РФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US TreasuriesРФ в мае продолжила резкое сокращение вложений в US Treasuries
Россия больше не входит в список крупнейших держателей американских облигацийПодробнее
 ФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостьюФАС не нашла причин для снижения цен на бензин в рознице вслед за биржевой стоимостью
Между тем удалось обеспечить стабильную ситуацию в рознице, считают в антимонопольной службеПодробнее
Госдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлицГосдума приняла закон об авансовых налоговых платежах физлиц
Документом предусмотрена оплата налогов банковской картой при трансграничных переводахПодробнее
 Росстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗСРосстандарт предложил ввести оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС
По данным агентства, на заправках недоливают от 1% до 20% топливаПодробнее
 Глава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в историиГлава Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в истории
Его состояние сейчас больше, чем было у Билла Гейтса в 1999 году с поправкой на инфляциюПодробнее
 Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Топилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"
По словам главы Минтруда РФ, сейчас ситуация, когда меньше входящих на рынок трудаПодробнее
 "Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржи
Оператор выкупит до 20,5% акций у миноритариевПодробнее
 Силуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возраст
Правительство отказалось от варианта увеличения страховых взносов в ПФР, опасаясь возвращения "зарплат в конвертах"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 июля6 фото
19 июля
Фотохроника 19 июля
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонииВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"В миреЗадержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста ТенаВ миреСША пригласили Путина посетить Вашингтон осеньюСпортСкончался раненный в потасовке казахстанский фигурист Денис ТенВ миреВ Лондоне опровергли выяснение имен отравителей Скрипаля

Меркель посоветовала Трампу и Путину чаще встречаться

В Екатеринбурге такси возместит пенсионерке опоздание в театр по решению суда

Самолет "Полярных авиалиний" повредил фюзеляж из-за грозы на пути в Якутск

В Сеуле допустили, что РФ может претендовать на затопленный крейсер и его груз

ФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонии

ФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонииРанее заключенные уже жаловались на избиения в исправительной колонии №1 Ярославской области Подробнее

Участников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формы

Участников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формыРанее они получили по 15 суток ареста за то, что выбежали на поле во время финального матча ЧМ Подробнее

У всех 730 отдыхающих за рубежом туристов "Интрэвел Столешники" оплачены отели и обратные билеты

РФ выделила квоты на работу для 3,2 тыс. рабочих из КНДР

Отели Крыма стали недоступны на поисковике RoomGuru

Россельхознадзор с 24 июля запретил ввоз шампиньонов из Белоруссии

Главе подразделения ОРКК не предъявляли обвинений по делу о госизмене

Дмитрий Пайсон может получить статус ценного свидетеля Подробнее

"Нафтогаз" отверг вероятность мирового соглашения с "Газпромом" по стокгольмским решениям

Туроператор "Интрэвел Столешники" объявил об остановке деятельности

Помощника Макрона, подозреваемого в избиении демонстранта, решили уволить

Предполагаемый фигурант дела о госизмене не имел допуска к секретным данным по космосу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru