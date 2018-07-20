Экономика

РФ ликвидирует госкомпанию по управлению особыми экономическими зонами

Ранее часть ОЭЗ была закрыта из-за неэффективности, осталось 25

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госкомпания АО "Особые экономические зоны" будет ликвидирована. Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, такое решение было принято в конце июня на совещании у вице-премьера Виталия Мутко.

Процесс добровольной ликвидации АО начнется после того, как компания завершит мероприятия по передаче имущества регионам и РФ, что она должна сделать во исполнение правительственного распоряжения от 4 октября 2017 г. В этот документ предстоит внести поправки: распоряжение предусматривает лишь уменьшение в 2019-2020 гг. уставного капитала АО "ОЭЗ" по итогам передачи имущества субъектам РФ и федеральному центру, а не ликвидацию компании.

Уставный капитал АО "ОЭЗ" сейчас составляет 131 млрд рублей, госкомпания владеет долями в ряде УК особых экономических зон. Гендиректором АО с 2014 г. является Виталий Милявский.

В Минэкономразвития, которое курирует деятельность особых экономических зон, получить комментарий пока не удалось.

В России функционирует 25 ОЭЗ - 9 промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих, 9 туристско-рекреационных и 1 портовая.

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Как сообщала газета "Коммерсантъ", по итогам оценки эффективности существования в России особых экономических зон президент РФ Владимир Путин поручил закрыть десять из них и приостановить создание новых ОЭЗ.

По данным издания, которое ознакомилось с ведомственной перепиской по этому вопросу, Путин также поручил правительству разработать единую стратегии работы ОЭЗ, оптимизировать бюджетные инвестиции и выработать механизмы их передачи под управление субъектам РФ.

"Коммерсантъ" отмечал, что поручение последовало после знакомства с докладом главы контрольного управления президента Константина Чуйченко, из которого следует, что на 33 особые экономические зоны с 2006 года потрачено 186 млрд руб., 24 млрд руб. из них не использованы, а налоговые и таможенные платежи из этих зон за тот же срок составили всего 40 млрд руб. Кроме того, выяснилось, что создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн руб. - среднюю зарплату в России за 25 лет.

Механизм ОЭЗ был создан в июле 2005 года. По данным Минэкономики, с 2006 по 2015 год в особые экономические зоны России пришло более 400 инвесторов, из них около 80 - из 29 стран. Объем налоговых и таможенных льгот ОЭЗ за все время составил 22,6 млрд руб.

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Теги: ОЭЗ

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