Рынок акций РФ вернулся к уровню конца июня на опасениях новых санкций США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу откатился к уровням конца июня под давлением сохраняющихся западных распродаж из-за опасений новых антироссийских санкций США, а также негативной динамики фондовой Европы и Америки.

По итогам торгов индекс МосБиржи опустился до 2247,82 пункта (-1%), индекс РТС - до 1114,82 пункта (-0,9%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,3% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 63,53 руб. (-0,14 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС упали на 4,2-6,3%, доллар вырос на 0,97 рубля.

Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен попросили глав двух комитетов Сената США провести новые слушания по принятию законопроекта о санкциях в отношении России на случай, если она вмешается в выборы в США в 2018 году, сообщило издание Politico в четверг.

Ранее на этой наделе президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах. Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский Конгресс.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Интер РАО" (-3,3%), "ФСК ЕЭС" (-2,8%), "Роснефти" (-1,8%), "Распадской" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,7%), Сбербанка (-1,5% и -1,8% "префы"), "Ростелекома" (-1,2% и -1,5% "префы"), "Северстали" (-1,2%), "префы" "Мечела" (-1,8%) и "Татнефти" (-1,3%).

Выросли акции ВТБ (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%) и "Россетей" (+0,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,324 млрд рублей (из них 26,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В Азии в пятницу отмечалась смешанная динамика индексов (Япония просела на 0,3% из-за коррекционного укрепления иены, но Китай вырос на 1,9%), снижается Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-1%), но "плюсует" Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Народный банк Китая в пятницу понизил справочный курс юаня максимальными темпами с июня 2016 года: курс уменьшен на 0,9% и установлен на уровне 6,7671 юаня, что является минимумом с июля 2017 года. Такое решение было принято китайским центробанком спустя несколько часов после того, как президент США Трамп подверг критике ослабление юаня.

Снижение справочного курса юаня расценивается трейдерами негативно, поскольку это может спровоцировать корректировку обменных курсов в других странах Азии.

В пятницу Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму $500 млрд в год. Таким образом, с учетом ранее введенных пошлин дополнительными сборами может быть обложена практически вся китайская продукция, ввозимая в США.

Ранее США ввели пошлины на поставки китайских товаров на сумму $34 млрд, а вскоре будут введены дополнительные сборы на товары на $16 млрд. Пекин отреагировал на первую волну пошлин ответными мерами аналогичного объема и пообещал пропорциональные ответы в дальнейшем. Однако объем американского импорта в КНР составляет всего $130 млрд в год, и в полной мере компенсировать действия США у Китая не получится.

Инвесторы обеспокоены, что торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП.

Нефть в пятницу не оставляет попыток коррекции вверх, но неделя завершается снижением. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $72,89 за баррель (+0,4% и -0,4% в четверг), сентябрьская цена WTI - $68,12 за баррель (-0,2% и +1% накануне).