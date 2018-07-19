В мире

Трамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в США

ФБР заявляет об отсутствии доказательств российского вмешательства

Трамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в США
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах.

"Да, я бы считал так, поскольку он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Поэтому, как лидер страны, вы должны нести ответственность", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Дональд Трамп заявил, что "не хочет вдаваться в подробности" относительно того, верит ли он заверениям российского лидера о непричастности России к вмешательству, добавив, "могу только сказать, что полностью уверен в выводах наших разведывательных структур", которые свидетельствуют о наличии "российского следа".

Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский конгресс.

В то же время, директор ФБР Кристофер Рэй считает, что пока нет данных о том, что Россия пытается вмешиваться в эти выборы.

"Мы пока не фиксировали попыток атак на определенные части выборной инфраструктуры", - сказал он на форуме по безопасности.

В то же время он предупредил, что такая угроза существует, и ней надо относиться серьезно, поскольку отмечены "другие усилия по оказанию злостного влияния".

Шеф ФБР также выразил сомнение в том, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о российском вмешательстве в выборы, готова участвовать в допросах 12-ти россиян, которые обвиняются в США во вмешательстве в выборный процесс, отметив, что оставляет право выбора за самим спецпрокурором.

Ранее участие американских следователей в расследовании предложил Трампу Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин

Новости по теме

В мире
Трамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в СШАТрамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в США
ФБР заявляет об отсутствии доказательств российского вмешательстваПодробнее
 Российские дипломаты посетят арестованную в США россиянку Марию БутинуРоссийские дипломаты посетят арестованную в США россиянку Марию Бутину
Посольство РФ пообещало оказать необходимую поддержкуПодробнее
 Трамп "ясно дал понять" Путину о недопустимости вмешательства в выборы в СШАТрамп "ясно дал понять" Путину о недопустимости вмешательства в выборы в США
Белый Дом заявил, что Трамп не обещал совместно расследовать "вмешательство" РФ в выборыПодробнее
 Москва отказалась признавать американские санкции против ИранаМосква отказалась признавать американские санкции против Ирана
Россия продолжит закупать иранскую нефть после ноябряПодробнее
Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"
Его предложение призвано повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов СШАПодробнее
 СВР отказалась комментировать арест в США Марии БутинойСВР отказалась комментировать арест в США Марии Бутиной
Ранее в среду прокуратура заявила, что арестованная якобы поддерживала контакты с сотрудниками российской разведкиПодробнее
 К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в ТаиландеК ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в Таиланде
При этом в белорусском МИДе отказались разглашать информацию, которая касается ее частной жизни и состояния здоровьяПодробнее
 Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
Это рекордная сумма штрафа, эквивалентная ежегодному взносу Нидерландов в бюджет ЕСПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ миреВ США представили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"В РоссииНаселение РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человекВ миреЧто произошло за день: среда, 18 июляВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidМоскваВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы

Американский суд заподозрил россиянку Марию Бутину в связях с разведкой

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 5,1

Трамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в США

Трамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в СШАФБР заявляет об отсутствии доказательств российского вмешательства Подробнее

Пять стран присоединились к санкциям против Крыма

Афины обвинили Москву в "неуважении" в ситуации с высылкой дипломатов

Афины обвинили Москву в "неуважении" в ситуации с высылкой дипломатовГреческие дипломаты обвинили российский МИД в "оправдании незаконных действий" Подробнее

Суд огласит приговор экс-начальнику финансового управления ВВ МВД РФ Варчуку

Его обвиняют в коррупции Подробнее

Российские дипломаты посетят арестованную в США россиянку Марию Бутину

Российские дипломаты посетят арестованную в США россиянку Марию БутинуПосольство РФ пообещало оказать необходимую поддержку Подробнее

Трамп "ясно дал понять" Путину о недопустимости вмешательства в выборы в США

Трамп "ясно дал понять" Путину о недопустимости вмешательства в выборы в СШАБелый Дом заявил, что Трамп не обещал совместно расследовать "вмешательство" РФ в выборы Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru