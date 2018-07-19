Трамп рассказал об ответственности Путина за "вмешательство" в выборы в США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин может нести личную ответственность за якобы имевшее место вмешательство России в выборную кампанию в Соединенных Штатах.

"Да, я бы считал так, поскольку он отвечает за свою страну, как я отвечаю за все, что происходит в моей стране. Поэтому, как лидер страны, вы должны нести ответственность", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

Дональд Трамп заявил, что "не хочет вдаваться в подробности" относительно того, верит ли он заверениям российского лидера о непричастности России к вмешательству, добавив, "могу только сказать, что полностью уверен в выводах наших разведывательных структур", которые свидетельствуют о наличии "российского следа".

Трамп отметил, что доверяет выводам директора национальной разведки США Дэна Коутса о том, что по-прежнему существует угроза попыток со стороны России оказать влияние на ноябрьские выборы в американский конгресс.

В то же время, директор ФБР Кристофер Рэй считает, что пока нет данных о том, что Россия пытается вмешиваться в эти выборы.

"Мы пока не фиксировали попыток атак на определенные части выборной инфраструктуры", - сказал он на форуме по безопасности.

В то же время он предупредил, что такая угроза существует, и ней надо относиться серьезно, поскольку отмечены "другие усилия по оказанию злостного влияния".

Шеф ФБР также выразил сомнение в том, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о российском вмешательстве в выборы, готова участвовать в допросах 12-ти россиян, которые обвиняются в США во вмешательстве в выборный процесс, отметив, что оставляет право выбора за самим спецпрокурором.

Ранее участие американских следователей в расследовании предложил Трампу Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки.