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Александр Мамут вернулся к управлению Rambler
Владелец Rambler Group Александр Мамут
Фото: фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Владелец Rambler Group Александр Мамут возвращается к управлению компанией спустя три года. Он вошел во "вновь сформированный" управляющий комитет, который будет осуществлять координацию ключевых бизнес-направлений Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.

Помимо Мамута, в управляющий комитет вошли исполнительный директор принадлежащего бизнесмену фонда A&NN Надежда Ермакова, руководитель направления стратегии и инвестиций Rambler Group Рафаэль Абрамян и миноритарный акционер группы Екатерина Лапшина.

Роман Линин, который руководил Rambler Group всего несколько месяцев, покинул компанию.

"Управляющий комитет будет напрямую взаимодействовать с лидерами основных бизнес-направлений: Максимом Тадевосяном, отвечающим за коммерческое направление и маркетинг, Дмитрием Сергеевым (digital продукты) и Иваном Гродецким (Окко). Исполнительным директором, отвечающим за управление объединенными киносетями ("Синема Парк" и "Формула кино" - ИФ), станет Алексей Васясин", - говорится в сообщении группы.

Мамут в 2014 году возглавил тогда еще Rambler & Co - после завершения сделки по объединению компаний "Афиша-Рамблер" Владимира Потанина и SUP Media. Эту должность он покинул в 2015 году - тогда исполнительным директором компании стал Абрамян, который возглавил направление стратегии и инвестиций Rambler Group в феврале 2018 года.

В Rambler Group с начала года под единое управление вошли Rambler & Co, "Синема Парк", "Формула Кино", издательская группа "Азбука-Аттикус" и онлайн-кинотеатр Окко.

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Теги: Александр Мамут, Rambler Group

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