ВЭБ сможет финансировать убыточные проекты при условии компенсации затрат

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Возможность отходить от принципа безубыточности официально закреплена за Внешэкономбанком: новый меморандум о финполитике дает госкорпорации право по решению наблюдательного совета вкладываться в проекты, финансовый эффект от реализации которых не очевиден.

Новая редакция меморандума ВЭБа, утвержденная правительством РФ, опубликована на сайте кабинета министров.

В предыдущей версии документа было закреплено участие госкорпорации в проектах при условии их безубыточности. Безубыточность остается важным принципом, но в некоторых случаях по решению набсовета ВЭБ сможет участвовать в проекте, который несет риск краткосрочного отрицательного результата, отмечает пресс-служба банка. "В подобном случае принятие решения должно быть увязано с определением источников компенсации, включая возможные меры государственной поддержки", - подчеркивает госкорпорация.

ВЭБ сможет участвовать в проектах, имеющих общегосударственное значение для российской экономики, на основании решения набсовета и поручения президента РФ при наличии одного или нескольких условий: при отсутствии подтверждения возвратности предоставляемого финансирования с учетом приемлемых уровней доходности и рисков, при дополнительных ограничениях по инструментам управления рисками проекта, до завершения проведения экспертизы проекта.

Новый меморандум меняет критерии отбора проектов: минимальная стоимость снижена с 2 млрд рублей до 1 млрд рублей, минимальный срок окупаемости - с 5 лет до 1 года.

В документе также зафиксированы приоритетные отрасли для инвестирования ВЭБа, которые соответствуют направлениям майского указа президента РФ.

Это не первый случай, когда чиновники возлагают на набсовет ВЭБа ответственность за решения о финансировании "особых" проектов. В конце 2013 года были утверждены критерии разделения кредитного портфеля ВЭБа на проекты банка развития и специальные проекты. Механизм разделения предусматривал возможность финансирования отдельных проектов в исключительных случаях по решению набсовета. При этом такие проекты предлагалось рассматривать на основании письменных поручений руководителей государства.