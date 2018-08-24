ВЭБ в I полугодии увеличил чистый убыток по МСФО в 1,6 раза

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк в первом полугодии 2018 года увеличил чистый убыток по МСФО в 1,6 раза - до 75,6 млрд рублей по сравнению с 47,6 млрд рублей убытка годом ранее, следует из отчетности банка.

Во втором квартале 2018 года чистый убыток составил 54,1 млрд рублей, что на 12,2% меньше, чем за второй квартал 2017 года (61,6 млрд рублей).

В сообщении банка отмечается, что главным фактором формирования отрицательного финансового результата в первом полугодии 2018 года стал рост непроцентных расходов, связанный в основном с расходами по конвертации валютных депозитов ФНБ в рублевые, а также с отражением переоценки кредитов клиентам по справедливой стоимости в соответствии с МСФО 9.

"Мы продолжаем работу по "старому" портфелю, который напрямую влияет на наш результат. Отчетность за первое полугодие по МСФО показывает убыток. Скорее всего, для группы финансовый результат будет отрицательным еще какое-то время", - сообщил "Интерфаксу" первый заместитель председателя ВЭБа Михаил Полубояринов через пресс-службу.

Активы ВЭБа в январе-июне 2018 года увеличились на 2,9% - до 3 трлн 474,7 млрд рублей.

Кредитный портфель банка до вычета резервов в первом полугодии текущего года сократился на 16,5% - до 2 трлн 166,1 млрд рублей, после вычета резервов - вырос на 1,0% и составил 1 трлн 802,3 млрд рублей.

Банк в первом полугодии 2018 года сократил объем резервов на 390,3 млрд рублей (или в 1,7 раза) - до 521,3 млрд рублей с 911,6 млрд рублей на 31 декабря 2017 года.

Обязательства ВЭБа в январе-июне текущего года выросли на 4,5%, достигнув 3 трлн 115,9 млрд рублей. Основными факторами этого роста стали увеличение балансовой стоимости субординированных депозитов на 53,2% (или на 50,9 млрд рублей) из-за конвертации валютных депозитов в рублевые и рост задолженности перед правительством и ЦБ РФ на 7,1% (на 38,1 млрд рублей).

Капитал группы за первое полугодие 2018 года сократился на 9,3% (или на 36,9 млрд рублей) и на 30 июня 2018 года составил 358,8 млрд рублей. Негативное влияние на это оказал убыток за первое полугодие 2018 года, а также результат от применения нового стандарта МСФО 9 (-31,2 млрд рублей).

Коэффициент достаточности капитала Внешэкономбанка на 30 июня 2018 года составил 12,9%.