Рубль слегка усилил рост к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров и развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 62,77 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 29,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,35 руб./EUR1, опустившись на 40,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 34,59 копейки - до 67,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине днем во вторник благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров для уплаты основных налоговых выплат июля. В среду, 25 июля, компании уплачивают НДС, акцизы и НДПИ, а 30 июля - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей. Дополнительную поддержку рублю оказывает конвертация компаниями-экспортерами валютной выручки для дивидендных выплат.

Стоимость нефти эталонных марок активно увеличивается во вторник, инвесторы ожидают данных о запасах углеводородов в США и следят за ситуацией вокруг Ирана. Сентябрьский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве вырос на 1,09% - до $73,86 за баррель. Котировка WTI с поставкой в сентябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,4% - до $68,84 за баррель.

Текущий конфликт между США и Ираном вызывает опасения резкого сокращения поставок иранской нефти на мировой рынок, отмечают аналитики. США намерены добиваться снижения экспорта топлива из Ирана до нуля, заявил накануне госсекретарь США Майк Помпео.

В мае президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерного соглашения с Ираном и повторно ввести санкции в отношении страны, включая запрет на поставки нефти. Его не поддержали другие участники соглашения, и в настоящее время ситуация остается неясной. При этом накануне Трамп и президент Ирана Хассан Рухани обменялись взаимными угрозами, что подстегнуло страхи инвесторов.

По мнению экспертов, после введения санкций экспорт нефти из Ирана может упасть на 1 млн баррелей в сутки с текущих 2,5 млн б/с.

Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Эксперты в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на сокращение запасов на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, станут известны в ночь со вторника на среду.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, во вторник рубль продолжил начатое накануне укрепление, и ему удалось закрепиться ниже отметки 63 руб./$1 и достичь 62,65 руб./$1. "Как и днем ранее, рубль стал, по сути, единственным из валют emerging markets, кто показал заметное укрепление - остальные, если и росли, то совсем немного. Дальнейшее продолжение роста можно связать с крупными выплатами на внутреннем рынке, и в первую очередь, с налоговыми, основной объем которых приходится на среду. Также компаниям-экспортерам необходимо конвертировать валютную выручку под дивидендные выплаты, объем которых на этой неделе оценивается в 300-350 млрд рублей", - подчеркнул Ю.Кравченко.

"Рубль вновь воспользовался ситуацией ослабления доллара на глобальном рынке. Поддержку рублю также оказывает налоговый период. Кроме того, не будем забывать, что в июле Минфин существенно снизил закупки валюты - до 15,8 млрд рублей в день с 19 млрд рублей в июне. В остальном пока никаких трендовых изменений в судьбе рубля не происходит. Вполне спокойный и оптимистичный внешний фон позволяет рублю укрепляться, но всё это происходит в рамках сложившегося коридора", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июля на 27,22 копейки, до 63,9235 руб./$1, и уменьшил курс евро на 60,25 копейки, до 73,5261 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился во вторник на 28,65 копейки по отношению к понедельнику и составил 62,834 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 30,86 копейки и составил 62,806 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 013,957 млн, из которых $1 млрд 069,687 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 944,27 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 46,57 копейки, до 73,478 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 47,14 копейки и составил 73,4661 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR957,745 млн, из которых EUR323,407 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR634,338 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 24 июля, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 290 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и предложении со стороны банков в объеме 2 трлн 318,5 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 17 июля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 377,4 млрд рублей (при лимите 3,11 трлн рублей и предложении со стороны банков в объеме 2 трлн 377,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Кроме того, Банк России провел 24 июля доразмещения сентябрьского и октябрьского (десятого и одиннадцатого) выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги десятого выпуска объемом 35 млрд 589,6 млн рублей по цене отсечения 99,967% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 397 млрд 337,3 млн рублей. Бумаги одиннадцатого выпуска были размещены в объеме 34 млрд 964,8 млн рублей по цене отсечения 99,944% от номинала. Объем предложения данного выпуска со стороны ЦБ РФ составлял 602 млрд 072,1 млн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились во вторник, за исключением ставки на срок 3 месяца, которая осталась на прежнем уровне - 7,43% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,36% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев снизились на 2 б.п. - до 7,39 годовых каждая.