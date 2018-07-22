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Президент Ирана призвал Трампа "не играть с хвостом льва"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Исламской республики Иран Хасан Рухани предостерег президента США Дональда Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне.

"Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - сказал он на встрече иранских дипломатов в Тегеране.

"Вы не уполномочены побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана", - отметил Рухани.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.

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Теги: Иран, США, Хасан Рухани, Дональд Трамп

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Президент Ирана призвал Трампа "не играть с хвостом льва"

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