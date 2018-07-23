Трамп посоветовал президенту Ирана не угрожать США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на адресованный ему совет иранского президента Хасана Рухани не играть с огнем в том, что касается отношений с Тегераном.

"Иранскому президенту Рухани: Никогда более не угрожайте США вновь или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожными!" - написал Трамп в твиттере в ночь на понедельник.

Накануне, выступая на встрече с иранскими дипломатами в Тегеране, президент Ирана Рухани предостерег Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне.

"Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - сказал Рухани. "Вы не уполномочены побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана", - отметил президент Ирана.

Со своей стороны в минувшую субботу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил: "На слово и даже на подпись США нельзя полагаться, поэтому переговоры с США бесполезны". "Полагать, что проблемы страны могут быть решены при помощи переговоров или отношений с США - это явная ошибка", - отметил он на встрече с иранскими дипломатами.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон намерен продолжить жесткое давление на Тегеран, призвав присоединиться к нему другие государства мира. "Мы продолжим выполнять обязательства по оказанию максимального давления на Иран, в первую очередь восстановлением санкций против банковского и энергетического секторов", - сказал Помпео, выступая в библиотеке имени Рональда Рейгана.

Госсекретарь США обвинил иранские власти в поддержке терроризма, экспорте революции "по идеологическим мотивам", коррупции, развале национальной экономики, подавлении выступлений населения и сказал: "Мы не боимся заняться режимом (Ирана - ИФ) на самом высоком уровне", не раскрыв, что он подразумевает под этим.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий - ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), а также о восстановлении антииранских санкций.