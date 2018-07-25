Экономика

ЦБ подал иск о банкротстве банка "Таатта"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России подал в Арбитражный суд республики Саха (Якутия) иск о признании якутского банка "Таатта" банкротом, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Иск подан 24 июля, к производству он пока не принят.

Как сообщалось ранее, Банк России отозвал лицензию у банка "Таатта" 5 июля. ЦБ РФ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Было возбуждено уголовное дело по факту хищения из кассы московского филиала банка "Таатта" денег в особо крупном размере.

По данным ЦБ на конец июня, владельцами банка являются физлица: Ян Коршак (9,9927%), отец и сын Игорь и Александр Васильевы (9,8995%), Ирина Фатина (8,2876%), Евгения Романова (8,0963%), Дмитрий Соловьев (8,0296%), Мария Хомякова (8,0286%), Надежда Яркова (8,0286%), Ирина Басова (8,0301%), Сания Дорохина (8,0301%),Сергей Левин (6,8887%), Светлана Журенкова (6,1923%). Еще 9,842% принадлежит ООО "БестТехноЛизинг", оставшиеся 0,6539% принадлежат акционерам-миноритариям.

Банк "Таатта" по итогам первого квартала 2018 года занял 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

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Теги: ЦБ РФ, банк Таатта

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