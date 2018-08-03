ЦБ РФ отозвал лицензию у Нового промышленного банка

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нового промышленного банка (Новый Промбанк, Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Проблемы в банке возникли из-за "использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества", отмечает ЦБ.

"При этом банком проводились "схемные" операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности", - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ РФ, руководители и собственники банка не приняли мер для прекращения проведения сомнительных и схемных операций.

В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.

АО "Новый промышленный банк" не является участником системы страхования вкладов.

Новый Промбанк по итогам первого квартала 2018 года занимает 473-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".