Выручка "ВКонтакте" во II квартале выросла на 59%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Выручка социальной сети "ВКонтакте" во II квартале 2018 года выросла на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,36 млрд рублей, говорится в финансовом отчете Mail.ru Group (владеет 100% соцсети).

Mail.ru Group отмечает, что в части монетизации сервиса в 2018 году продолжит фокусироваться на мобильной рекламе, которая остается самым быстрорастущим видом выручки.

EBITDA составила 2,4 млрд рублей, рентабельность по показателю - 55,1%.

Потребление контента во II квартале выросло в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.