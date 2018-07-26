Венесуэла проведет деноминацию и привяжет нацвалюту к петро

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о том, что 20 августа в стране будет проведена деноминация, сообщает венесуэльское национальное телерадиовещание.

Официальный указ планируется опубликовать в следующем месяце.

Деноминация будет проведена в соотношении 100 000 боливаров к 1. Ранее планировалось "убрать" всего три нуля.

По словам главы государства, новая валюта получит название "суверенный боливар" и будет привязана к криптовалюте петро. Петро должно проникнуть во всю внутреннюю и внешнюю экономическую активность Венесуэлы и стать одним из стабилизирующих столпов национальной финансовой системы", - сказал Мадуро.

Петро - первая государственная национальная криптовалюта в мире, разработанная правительством Венесуэлы и обеспеченная такими активами, как нефть.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.