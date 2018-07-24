Экономика

К концу года инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов, говорится в отчете МВФ, представленном в понедельник директором департамента стран Западного полушария Алехандро Вернером.

По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%, хотя еще в апреле прогноз составлял 15%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели спада исчисляются двузначными цифрами.

Эксперт МВФ сравнивает тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны. Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%; это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

Вернер отмечает, что катастрофический спад экономической активности, гиперинфляция и ухудшающееся положение населения в Венесуэле окажут негативное воздействие на положение дел в соседних странах.

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Теги: Венесуэла

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