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Венесуэла разрешила гражданам коммерческий обмен валюты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На фоне тяжелейшего экономического кризиса власти Венесуэлы ослабили контроль над валюто-обменными операциями: граждане страны впервые за последние 15 лет смогут покупать иностранную валюту в учреждениях, имеющих государственную лицензию.

Конституционная ассамблея Венесуэлы проголосовала за легализацию коммерческого обмена валюты в стране, который до настоящего времени находился под контролем государства. С 2003 года он был запрещен, а единственным органом, имеющим право менять валюту, был Центральный банк.

Власти страны рассчитывают на то, что эта мера ослабит давление на экономику в условиях гиперинфляции и поможет привлечь инвестиции в страну, сообщает Deutsche Welle.

Между тем оппозиция сочла решение недостаточным и заявила, что истинной целью принятого законопроекта является получение контроля правительства над денежными переводами из-за рубежа.

Официальный курс сейчас составляет 172,8 тыс. боливаров за $1, в то время как на "черном рынке" он колеблется в районе 3,8 млн боливаров, отмечает Nasdaq.

ЭкономикаК концу года инфляция в Венесуэле достигнет миллиона процентовЧитать подробнее

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.

Крупнейшие рейтинговые агентства снизили рейтинги Венесуэлы до дефолтного уровня после того, как страна пропустила ряд платежей по госдолгу.

Международный валютный фонд в июле спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле к концу года может достичь миллиона процентов. По его оценкам, экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%, хотя еще в апреле прогноз составлял 15%. Отмечается, что для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели сокращения ВВП исчисляются двузначными цифрами.

Эксперты МВФ сравнивают тяжесть ситуации в Венесуэле с положением, в котором оказалась Германия после Первой мировой войны. Если последние прогнозы верны, за пять лет кризиса экономика Венесуэлы сократится на 50%, это самый значительный экономический спад в мире за последние 60 лет.

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Теги: Венесуэла

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