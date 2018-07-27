ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка "Советский"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявление о признании банка "Советский" банкротом, следует из картотеки арбитражных дел.

Банк России отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля 2018 года, объявил о планах по передаче его активов и обязательства другой кредитной организации.

Автовазбанк выкупил у "Советского" проблемные активы примерно на 37 млрд рублей, получив на это 5-летний депозит ЦБ на 34,2 млрд рублей. Московский кредитный банк (МКБ) получил обязательства "Советского" перед кредиторами первой очереди, за исключением счетов индивидуальных предпринимателей, и часть имущества этой кредитной организации. Расчеты с остальными кредиторами "Советского" будут проводиться в рамках ликвидационных процедур после назначения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) конкурсным управляющим.

До отзыва лицензии "Советский" несколько лет санировался. Банк России в октябре 2015 года возложил функции временной администрации по управлению кредитной организацией на АСВ. К осуществлению мер по финоздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал", которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности "Советского".

Позже победителем конкурса на санацию петербургского банка стал Татфондбанк , который впоследствии и сам лишился лицензии. Функции временной администрации "Советского" были вновь возложены на АСВ. В феврале 2018 года ЦБ принял решение санировать "Советский" самостоятельно.

Банк "Советский" по итогам первого квартала 2018 года занимает 215-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".