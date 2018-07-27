Руководителей банка задержали в Екатеринбурге по делу о хищении 125 млн рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье 196 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса РФ, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов", - отметила Волк.

По данным МВД, злоумышленники выдали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным коммерческим организациям на сумму более 125 млн рублей. Займы выдавались без какого-либо обеспечения, а деньги после получения выводились на счета других аффилированных организаций и похищались.

Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По словам Волк, сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии провели 18 обысков в жилых и нежилых помещениях на территории Свердловской области. "Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - добавила она.

Волк отметила, что в отношении собственника банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении двух его сообщников - подписка о невыезде.