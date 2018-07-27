Экономика

РФ собралась экспортировать в ЮАР мясо, рыбу, сахар и масло

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в экспорте в ЮАР мясной и рыбной продукции, масла, сахара, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"В данный момент мы ожидаем со стороны ветеринарной службы ЮАР аккредитации российских производителей рыбной и мясной продукции. Планируем в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве между правительствами России и ЮАР в области рыбного хозяйства и аквакультуры", - сказал он (цитата по сообщению Минсельхоза).

На полях саммита БРИКС в ЮАР Патрушев подписал соглашение между правительствами РФ и Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Документ затрагивает взаимодействие по ряду направлений, включая животноводство и ветеринарию, растениеводство и фитосанитарию, подготовку кадров, инвестиции.

Взаимная торговля между Россией и ЮАР показывает положительную динамику, за первое полугодие 2018 года рост составил 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отмечает Минсельхоз. В настоящее время Россия является лидером по поставкам пшеницы в ЮАР, на ее долю приходится около 30% импорта в страну.

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Теги: Россия, ЮАР

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