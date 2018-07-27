Starbucks увеличила выручку до рекорда в III финквартале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corporation, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, увеличила выручку до рекордного показателя в третьем финансовом квартале.

Как говорится в пресс-релизе Starbucks, ее выручка подскочила в апреле-июне на 11,5%, до $6,31 млрд.

Чистая прибыль компании по итогам минувшего квартала составила $852,5 млн, или $0,61 в расчете на акцию, по сравнению с $691,6 млн, или $0,47 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,62 на акцию.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали скорректированную прибыль в размере $0,61 на акцию при выручке в $6,25 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks выросли в минувшем квартале на 1% при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,9%.

На американском рынке рост составил 1%, а в Китае продажи сократились на 2%.

Согласно прогнозу компании, глобальные сопоставимые продажи в текущем фингоду вырастут на 3-5%, скорректированная прибыль в расчете на акцию составит $2,40-$2,42. Ожидается, что за год в мире откроется 2,3 тыс. новых кофеен Starbucks.

Акции Starbucks дорожают на 0,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала 2018 года капитализация компании снизилась на 10%, до $71,24 млрд.