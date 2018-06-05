Главные новости
В миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Шараповой
В мире

Глава Starbucks заявил о своей отставке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный директор всемирной сети кофеен Starbucks Говард Шульц объявил о своей отставке, сообщает в понедельник CNBC.

Официально он покинет пост 26 июня. После его место займет Майрон Ульман, бывший глава американской сети универмагов JC Penney. Шульц сохранит за собой звание почетного CEO.

На фоне новостей об отставке Шульца появились слухи о его политических амбициях. Как полагают некоторые издания, бизнесмен, бывший сторонником Барака Обамы и Хиллари Клинтон, может иметь собственные президентские амбиции.

Сам Шульц отчасти подогрел эти слухи, заявив, что рассматривает множество вариантов - "от благотворительности до госслужбы".

Шульц пришел в Starbucks в 1982 году и сделал из компании, специализировавшейся исключительно на продаже кофейный зерен, всемирную сеть с 28 тысячами точек по всему миру.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Starbucks
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентстве
В интервью австрийскому телеканалу он ответил на вопросы о следующем сроке, Навальном и полуобнаженных фотоПодробнее
 Ким Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум
О решении главы Северной Кореи пока не сообщаетсяПодробнее
 Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человекЧисло жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек
Из опасного района эвакуированы более трех тысяч человекПодробнее
 Китай и Россия активизируют координацию по мировым проблемамКитай и Россия активизируют координацию по мировым проблемам
В Китае указали на нестабильный и неопределенный характер международной обстановкиПодробнее
Шесть человек погибли при извержении вулкана в ГватемалеШесть человек погибли при извержении вулкана в Гватемале
Часть пепла из вулкана Фуэго выпала в столице государстваПодробнее
 Участники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьеромУчастники акции протеста в Тбилиси намерены встретиться с премьером
Протестующие собрались лично потребовать от Георгия Квирикашвили отставкиПодробнее
 Дутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на ФилиппинахДутерте послал к черту спецдокладчика ООН за его критику ситуации на Филиппинах
Представитель организации раскритиковал увольнение главной судьиПодробнее
 В Киеве обокрали квартиру Кирилла ВышинскогоВ Киеве обокрали квартиру Кирилла Вышинского
По словам адвоката главреда "РИА Новости Украина", пока неизвестно, что именно пропало, но в квартире все перевернутоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с ШараповойВ РоссииПутин подписал закон о контрсанкцияхВ РоссииАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоВ миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форум

Яков Якубович выиграл праймериз "Яблока" по отбору кандидата в мэры Москвы

Глава Starbucks заявил о своей отставке

В Подмосковье начали строить первый мусоросжигательный завод

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 62 человек

Певец Леонтьев отменил концерт в Туле по состоянию здоровья

Одним из главных достижений Трампа Белый дом назвал "жесткую позицию по России"

Трамп лично сообщит Ким Чен Ыну о своем отношении к его встрече с Путиным

Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентстве

Путин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ интервью австрийскому телеканалу он ответил на вопросы о следующем сроке, Навальном и полуобнаженных фото Подробнее

Забастовка машинистов метро привела к транспортному коллапсу в Тбилиси

Ким Чен Ын и Трамп встретятся в Сингапуре утром 12 июня

Аукцион Christie's в Лондоне выручил около 7 млн фунтов на торгах русского искусства

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 38 человек

Путин заявил о применении советского оружия обеими сторонами конфликта в Донбассе

Экзит-полл показал победу Якубовича на праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы

Швейцарские банки заморозили средства Вексельберга в франках

"Ренова" намерена подать на банки в суд Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru