Глава Starbucks заявил о своей отставке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный директор всемирной сети кофеен Starbucks Говард Шульц объявил о своей отставке, сообщает в понедельник CNBC.

Официально он покинет пост 26 июня. После его место займет Майрон Ульман, бывший глава американской сети универмагов JC Penney. Шульц сохранит за собой звание почетного CEO.

На фоне новостей об отставке Шульца появились слухи о его политических амбициях. Как полагают некоторые издания, бизнесмен, бывший сторонником Барака Обамы и Хиллари Клинтон, может иметь собственные президентские амбиции.

Сам Шульц отчасти подогрел эти слухи, заявив, что рассматривает множество вариантов - "от благотворительности до госслужбы".

Шульц пришел в Starbucks в 1982 году и сделал из компании, специализировавшейся исключительно на продаже кофейный зерен, всемирную сеть с 28 тысячами точек по всему миру.