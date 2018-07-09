Starbucks в ближайшие два года откажется от пластиковых трубочек во всех своих кафе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сеть кофеен Starbucks в ближайшие два года откажется от пластиковых трубочек во всех своих заведениях, чтобы снизить вред для экологии, сообщает Associated Press.

Компания обещает, что уже в 2020 году в ресторанах сети будут только трубочки и крышки для стаканов из биоразлагаемых материалов.

В настоящее время сеть Starbucks, насчитывающая 28 тыс. заведений по всему миру, ежегодно расходует более 1 млрд одноразовых соломинок.

Как напоминает AP, Starbucks становится крупнейшей сетью, которая намерена пойти на такой шаг для борьбы с загрязнением мирового океана - а именно он страдает больше всего от выбрасываемого пластика.

В феврале компания Dunkin' Donuts пообещала к 2020 году избавиться от пенопластовых стаканов. McDonald's начал отказываться от пластиковых трубочек и намерен к 2025 году использовать упаковку, произведенную из переработанных или экологичных материалов.

Ежегодно в мировой океан попадает примерно 9 млн тонн пластиковых отходов, лишь 2000 тонн из них приходится на трубочки.