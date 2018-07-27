Главные новости
В РоссииЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаВ миреПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеВ миреПутин пригласил Трампа в Москву
Экономика

Трамп назвал "удивительным" рост ВВП США во II квартале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал "удивительными" темпы роста экономики во втором квартале 2018 года и предположил, что этот рост только ускорится в дальнейшем.

"Если темпы роста сохранятся, американская экономика сможет вырасти вдвое на 10 лет раньше, чем при предыдущих президентах", - приводит его слова агентство Bloomberg.

"Мы осуществили экономический подъем исторических масштабов", - добавил президент.

Как сообщалось ранее, ВВП США в апреле-июне 2018 года увеличился на 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало максимальным ростом с 2014 года. В январе-марте темпы повышения ВВП составляли 2,2%, и аналитики в среднем ожидали усиления подъема до 4,2%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, во II квартале выросли на 4% в годовом выражении, усилив подъем экономики почти на 2,7 процентного пункта (п.п.).

Трамп особенно выделил безработицу, которая держится на исторически низком уровне. В числе прочего президент указал на рост рабочих мест в перерабатывающем секторе и среди афроамериканцев, который он связал в том числе с устранением регуляторных барьеров.

Не мог президент пройти мимо внешней торговли, поскольку сокращение дефицита внешнеторгового баланса оказало позитивное влияние на ВВП. Вклад внешнеторгового сектора в общий рост экономики составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт повысился на 9,3%, в то время как импорт - всего на 0,5%.

Для Трампа это стало подтверждением успеха его жесткого курса во внешней торговле.

"Наконец мы занялись проблемой нечестных практик во внешней торговле, - сказал Трамп. - К нам нечестно относились даже наши союзники. Они воровали наши рабочие места и разоряли нашу казну. Но этому пришел конец".

Как сообщалось, вклад внешней торговли в общий рост экономики во втором квартале составил 1,06 п.п. и оказался самым значительным за пять лет. Экспорт повысился на 9,3%, в то время как импорт - всего на 0,5%. Сокращение дефицита внешнеторгового баланса оказало позитивное влияние на ВВП.

Отмечается, что в пересчете на годовые темпы объем американской экономики теперь превышает $20 трлн.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

Экономика
ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Банк России также сохранил прогноз инфляции на 2018 год на уровне 3,5-4%Подробнее
 Amazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 разAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз
Показатель превысил $2 млрд - впервые в истории компанииПодробнее
 Капитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрдКапитализация Facebook за один день упала на рекордные для рынка США $120 млрд
Это произошло на фоне отчета о предстоящем замедлении темпов роста выручки и росте регулятивного давленияПодробнее
 AliExpress начнет продавать в России крупную бытовую техникуAliExpress начнет продавать в России крупную бытовую технику
Для москвичей и жителей еще 22 крупных городов доставка будет бесплатнойПодробнее
Трамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основеТрамп выразил готовность отказаться от пошлин на товары стран ЕС на взаимной основе
Президент США считает, что Евросоюз не будет готов к такой сделкеПодробнее
 На третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублейНа третью полосу "Шереметьево" выделят почти миллиард рублей
Третью полосу планировалось сдать к ЧМ-2018, но аэропорт столкнулся с серьезным дефицитом средствПодробнее
 Ущерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублейУщерб клиентов "Натали Турс" приблизился к 1,2 млрд рублей
Страховых обязательств хватит на возмещение затрат в лучшем случае 13% пострадавших, заявили в АТОРПодробнее
 Офис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНСОфис "Плеер.ру" не открылся для клиентов после проверки ФНС
Ритейлер электроники объяснил закрытие техническими работами с оборудованиемПодробнее
 В Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитамВ Сбербанке оценили последствия от повышения ЦБ ставок по валютным депозитам
Повышение ставок фонда обязательных резервов может привести к оттоку валюты из банковской системы и дедолларизацииПодробнее
 ВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммонияВТО встала на сторону РФ в споре с Украиной о пошлинах на российский нитрат аммония
В Минэкономразвития отмечают, что это первая победа Москвы в споре со Всемирной торговой организациейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаВ миреПрезидент Эквадора заявил, что Ассанж должен покинуть посольство страны в ЛондонеВ миреПутин пригласил Трампа в МосквуВ РоссииВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВ РоссииВ Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в СирииЭкономикаAmazon увеличил прибыль во II квартале почти в 13 раз до рекорда

МТС подала иск к Туркмении из-за потери бизнеса на $750 млн

ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Что произошло за день: пятница, 27 июля

Переход Головина в "Монако", отказ ЦИК от референдума по поводу пенсий и решение Эквадора по Ассанжу Подробнее

Рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах пятницы

Журналистам российского Forbes восстановили работу "админки" сайта

Трамп назвал "удивительным" рост ВВП США во II квартале

Фотохроника 27 июля

Фотохроника 27 июля6 фото

Миронов пообещал создать "укрупненную партию" на базе "Справедливой России"

Структура Пригожина в 2017 году увеличила чистую прибыль в 14 раз

На начальника СИЗО в КБР завели дело из-за попытки изнасилования подчиненной

В Белом доме ответили Москве на приглашение Трампа в РФ

Шестой по счету танк "Шерман" подняли со дна Баренцева моря

Средневековые шахматы нашли на раскопках в Великом Новгороде

"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мир

"Миссия" неутомима: Том Круз снова спасает мирНа российские экраны выходит шестая "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, Генри Кавиллом и Ребеккой Фергюссон в главных ролях Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru